桃市社會局攜手民間 端陽送暖關懷街友
桃園市政府社會局為讓街友感受到端午節慶的溫暖與社會的關懷，特別在佳節前夕結合財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、輔仁大學與桃園市女子美容商業同業公會等學術及善心單位，為街友們舉辦了系列活動，一同準備迎接佳節。
本次關懷活動於6月9日在桃園區朝陽森林公園舉辦，現場除了供應應景的粽子與點心外，也設有義剪及社會福利諮詢等服務，幫助街友改善生活品質與尋找自立的方向。
為了增添過節輕鬆氛圍，活動最後，為街友送上端午關懷包，內容包含乾糧與簡易生活用品等物資，幫助他們能度過炎炎夏日。除此之外，邀請天主教輔大學社會工作學系劉一龍副教授，將學校課程與實務工作結合，帶領學生們對街友進行問卷需求訪談，相互促進學習，亦可提供社會局對街友政策參考。
社會局陳寶民局長表示，希望透過這樣的節慶關懷行動，讓社會更加重視街友議題，也期盼有更多民眾加入關懷行列，攜手為弱勢群體帶來希望與改變。每個人都是社會的一份子，期待藉由交流、互動，達到「共好脫遊、友善共融」的活動目標。
更多新聞推薦
其他人也在看
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
蔡衍明愛心基金會 端午關懷弱勢
為鼓勵年輕世代關懷弱勢家庭，傳遞社會正能量，蔡衍明愛心基金會9日與亞東科技大學、板橋區華德里辦公室舉辦「公益青年送愛下鄉趣」2026端午慰問活動，基金會董事長蔡紹云與亞東科大校長黃茂全、華德里長陳寶銓共同致贈慰問金和應景的粽子給弱勢長者，提前送上溫暖與祝福。
中東局再升溫！美軍阿帕契遭擊落報復伊朗 革命衛隊迅速反擊駐巴林基地
美國陸軍阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽遭伊朗擊落後，美軍已於美東時間9日下午5時對伊朗發動自衛性軍事打擊。伊朗隨後迅速反擊，革命衛隊（IRGC）宣布向駐紮於巴林的美國第五艦隊基地發動無人機攻擊，中東局勢急遽升溫。
震撼！江怡臻宣布不競選連任 下一步計畫全說了
國民黨新北市議員江怡臻9日宣布不競選土樹三鶯選區議員連任，此決定在地方黨部引發錯愕。身兼藍營發言人的江怡臻在接受網路節目專訪中，說明她決定退選的心路歷程，以及未來規劃。
中午來開匯／彰化民眾逾5成未表態「藍營佔7成」 魏平政：用最大誠意努力整合
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 面對最新民調落後、地方傳出「反胃聯盟」，甚至傳出國民黨彰化縣長參選人魏平政在為未來的立委補選暖身等謠言，魏平政、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。魏平政駁斥為立委補選暖身的說法，痛批完全是邏輯謬誤，沒人會花費4倍的心血只為了等著選輸，「...
雨天上班機車通勤族神器！套上去「小腿以下全乾爽」1.3萬驚呼：真的讚
受西南氣流、梅雨滯留鋒面影響，全台各地連日下起豪大雨，讓不少通勤族感到困擾，尤其外出騎車，雖然有雨衣，但鞋子經常被雨水浸濕，有女網友分享花150元鞋套的使用經驗，讓她能在大雨中，雙腳仍能維持乾爽，大讚值得；貼文擁1.3萬按讚，更多達33萬次瀏覽，更引發網友熱議。
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
《鐵拳教育》燒進政壇！韓教育首長發聲：決定親訪第一線
韓劇《鐵拳教育》近期不僅在Netflix掀起追劇熱潮，更意外燒進南韓政壇。剛在6月地方選舉當選京畿道教育監的安敏錫，近日在社群平台發文透露自己正在追看《鐵拳教育》，甚至引用劇中經典台詞直言「學校比想像中還要混亂」，引發南韓網友熱議。
「等一個人」成真！鄭朝方點頭出戰新竹縣長
[NOWNEWS今日新聞]民進黨新竹縣長提名傳出終於拍板由竹北市長鄭朝方出戰，選對會預計今（10）日上午開會正式徵召鄭朝方，下午則召開提名記者會，由總統兼民進黨主席賴清德親自為鄭朝方披上競選彩帶。民進...
一穿腿直接變長！EPT全新ALICANTE薄底鞋、把韓系鬆弛感穿上腳，準備被掃貨
品牌延續「ept adds comfort to daily life」理念，透過極簡輪廓、舒適機能與街頭感細節，重新定義什麼叫做真正的韓系鬆弛感。更有趣的是，這次 ept 台北中山旗艦店也同步把韓國生活氛圍整組搬來台灣。整體空間圍繞「COMFORT COMPLETE」概念打造，結合街頭潮流元素與韓國人最...
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
入職3個月閃辭！人資曝5因素「不是薪水低」 網狂點頭：快跑
近日，一名人資分享觀察指出，近年有越來越多新進員工在入職不到三個月內便選擇離職，且原因不再僅限於薪資待遇，而是與實際工作體驗及職場環境落差有關，包括長期加班、同事或主管相處壓力等。貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛直呼「早走晚走都要走，不如趕快跑」。
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
沈伯洋拋5方向為公務員減壓 他翻出一段質詢畫面狠打臉
民進黨參選人沈伯洋昨（9日）提5點公務員減壓方向，並稱一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市，因此他想先改善工作環境，如此公務人員才能更好的執行施政。對此，國民黨港湖議員參選人陳冠安表示，有臉提照顧公務員？這句話，真的是要還給民進黨、還給沈伯洋；他並指出，今年3月底外交部也被爆職場霸凌，當時許多立委都透過質詢來加以關心，然而作為外交國防委員會的委員，沈伯洋在質詢時卻絲毫不關心霸凌事件。
獨家／藍營江怡臻驚喊「不衝連任」！知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出
政治中心／綜合報導新北市國民黨現任議員江怡臻正式宣布不參與連任！這項決定不僅打亂了藍、綠在「土樹三鶯」的佈局，更引發地方上對於這位前黨發言人下一步棋的諸多揣測。同選區的民進黨現任議員卓冠廷也大方給出祝福：「尊重且祝福她未來的生涯規劃」。然而，在溫馨的祝福背後，地方政壇對於這場異動的解讀卻顯得暗潮洶湧。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
蔣萬安長子拿市長獎竟遭網暴 同學列冠軍錦旗貢獻打臉青鳥
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。但Threads竟有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，有同學跳出來列舉蔣得立幫班上貢獻不少冠軍錦旗，脆友紛譴責網路霸凌。