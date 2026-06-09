桃市社會局攜手民間 端陽送暖關懷街友

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結合財團法人仕招社會福利慈善事業基金會發放紅包。





桃園市政府社會局為讓街友感受到端午節慶的溫暖與社會的關懷，特別在佳節前夕結合財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、輔仁大學與桃園市女子美容商業同業公會等學術及善心單位，為街友們舉辦了系列活動，一同準備迎接佳節。

本次關懷活動於6月9日在桃園區朝陽森林公園舉辦，現場除了供應應景的粽子與點心外，也設有義剪及社會福利諮詢等服務，幫助街友改善生活品質與尋找自立的方向。

陳寶民局長與輔仁大學學生交流。

為了增添過節輕鬆氛圍，活動最後，為街友送上端午關懷包，內容包含乾糧與簡易生活用品等物資，幫助他們能度過炎炎夏日。除此之外，邀請天主教輔大學社會工作學系劉一龍副教授，將學校課程與實務工作結合，帶領學生們對街友進行問卷需求訪談，相互促進學習，亦可提供社會局對街友政策參考。

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社會局陳寶民局長表示，希望透過這樣的節慶關懷行動，讓社會更加重視街友議題，也期盼有更多民眾加入關懷行列，攜手為弱勢群體帶來希望與改變。每個人都是社會的一份子，期待藉由交流、互動，達到「共好脫遊、友善共融」的活動目標。

局長與桃園市女子美容商業同業公會合照。

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