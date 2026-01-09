桃市福德正神關懷協會捐萬斤百米關懷地方 社會局表彰其善舉

桃園市福德正神關懷協會捐贈1萬斤白米予桃園市弱勢家戶，今(9)日下午於桃園市政府8樓802會議室舉辦捐贈儀式，並由社會局長陳寶民代表致贈感謝牌表彰善舉。

桃園市福德正神關懷協會攜手社會局，讓愛心傳遞至城市的每一個角落，為社會注入更多感恩與正向能量。圖：社會局提供

社會局表示，「以善為本、以愛為橋、持續推動弱勢關懷」是桃園市福德正神關懷協會之宗旨。理事長鄭正揚早於20多年前即開始在每年寒冬捐贈白米，雖經營素食包子饅頭的小生意，但愛心不落人後，也感動師兄師姐們加入一起做公益，大家感覺到快樂和意義。

多年來鄭正揚秉持「助人為快樂之本」的信念，不斷投入公益，福德正神關懷協會長期協助弱勢家庭與獨居長者度過寒冬，此次捐贈桃市1萬斤白米，將透過社會局優食計畫分送至17處社區照顧關懷據點、24處弱勢兒少社區關懷據點(小衛星)及安家實物銀行等辦理餐食服務，讓愛心傳遞至城市的每一個角落，為社會注入更多感恩與正向能量。

社會局補充，公部門的力量有限，但民間力量無窮，公部門與民間團體及企業合作，才能創造資源最大的效益。歡迎有意願捐贈的民眾及單位與桃市安家實物銀行聯繫，可電洽專線03-3350628，或透過手機、電腦連結「做好事公益平台」，只要動動手指就能線上捐贈，24小時都能便利做好事，做好事就是這麼簡單。

