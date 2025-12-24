桃市福德正神關懷協會歲未寒冬送愛心

桃園市議會議長邱奕勝（後排右六）與桃園市福德正神關懷協會成員，同心協力一起做愛心。（記者陳中興攝）

記者陳中興／桃園報導

桃園市福德正神關懷協會二十四日上午到桃園市議會，請議長邱奕勝幫忙將各界捐贈的一萬斤白米，轉發給中壢地區的弱勢家庭。邱議長欣然同意，允諾會將福德正神關懷協會的愛心米，分送給各地有需要的民眾。

桃園市福德正神關懷協會理事長鄭正揚與二十多名會員，是在桃園市政顧問藍勝民陪同下到桃園市議會，請議長幫忙轉發募得的一萬斤白米給中壢區的弱勢家庭。

在轉贈儀式中，市政顧問藍勝民表示，桃園市福德正神關懷協會成員都來自地方百工百業的小市民，他們以聚沙成塔的小額捐款，購置白米發送給弱勢家庭，希望用這種方式幫助需要的民眾。

議長邱奕勝稱揚福德正神關懷協會是集個人的力量，化小愛為大愛溫暖需要的民眾；他會協調派發這一萬斤的愛心米，如期的將愛心分散到各地弱勢家庭裡。

鄭正揚理事長致詞時，特別感謝邱奕勝議長的熱心，讓桃園市福德正神關懷協會的愛心，送至需要鄉親的手裡，同時感謝全體會員付出時間及金錢完成捐米傳愛的工作。