桃市腸病毒連續五週超過流行閾值，呼籲家長及教托育機構落實「生病不上學」。（衛生局提供）

記者陳華興／桃園報導

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，桃園市腸病毒健保門急診就診人次自一一四年第四十四週（十月二十六日至十一月一日）至第四十八週（十一月二十三日至十一月二十九日）分別為一千四百八十五人次、一千六百五十七人次、一千七百六十六人次、一千九百二十一人次及一千七百四十八人次，已連續五週超過流行閾值（一千二百人次），近五週因腸病毒停課的班級達九十二班，一一四年截至十二月一日共累計停課六0七班。衛生局提醒家長，除腸病毒外秋冬亦為流感好發季節，應堅守「生病不上學」的原則，並教導學童注意個人衛生及加強環境清潔，以降低病毒傳播及重症群聚風險。

衛生局指出，腸病毒型別多元且傳染力極高，一名感染者平均可傳染一點三七人，且在發病後1週內傳染力最強，容易透過飛沫或接觸在校園及機構中傳播，因此幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應落實「生病不上學」的防疫措施，避免前往補習班、安親班或其他人潮聚集場所，並與家中其他嬰幼兒適度區隔，降低群聚風險。此外，腸病毒並非只會感染幼兒，大人也會得腸病毒，只是症狀通常較輕微，與一般感冒不易區分，衛生局提醒，家長返家後應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，可避免腸病毒傳播。

衛生局呼籲，防疫需從日常做起，家長及教托（育）機構應教導幼兒及學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手）。同時提醒，各級學校及教托育機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以一千PPM漂白水進行定期消毒，落實機構內感控措施。民眾若有相關問題，可至衛生局網站（http://dph.tycg.gov.tw/）查詢。