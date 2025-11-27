桃市自助洗衣店業者12月前須落實自主檢查 未改善者得按次處罰

桃園市經發局規定自助洗衣店業者應於每半年完成自主檢查。(示意圖/截自freepik)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者邱怡芳

為確保自助洗衣店場所及周邊居民居住安全，桃園市政府於今(114)年3月3日起公告實施「桃園市自助洗衣店安全管理自治條例」，規定業者應於每半年完成自主檢查，若未完成自主檢查者，將面臨罰則，最高可處罰緩5萬元，屆時未改善者得按次處罰。

經發局指出，依據「桃園市自助洗衣店安全管理自治條例」第7條規定，自助洗衣店經營者應定期於每年6月及12月完成自主檢查各一次，經發局已於今年6月檢送「桃園市自助洗衣店安全自主檢查表」，提醒業者於今年12月完成自主檢查與應配合事項，其檢查項目均需合格，落實營業場所面積不得超過300平方公尺且限於建築物之第1層，並設置微電腦瓦斯表或自動緊急遮斷裝置、監視錄影設備等安全規範，場所內張貼緊急聯絡方式及嚴禁煙火標示。

經發局長張誠提醒，市府將於明年1月查核業者自主檢查結果，如未依規定設置瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器等裝置，可處罰鍰2萬至10萬元；若未完成每半年自主檢查者，處罰鍰1萬至5萬元，其餘課予相關罰則。

經發局表示，目前已於經發局官網設置「桃園市自助洗衣店安全管理專區」，業者如需下載「桃園市自助洗衣店安全自主檢查表」或查詢相關條文，可至經發局官網「常用服務-桃園市自助洗衣店安全管理」查詢，提醒業者遵循落實相關規定，避免違規受罰。