桃市衛生局公布嬰幼兒海苔監測結果 相關產品均已下架





針對近期市售嬰幼兒食品重金屬監測計畫，桃園市政府衛生局14日發布最新進度表示，1月5日及6日配合食藥署執行後市場抽驗，結果顯示兩款市售嬰幼兒海苔產品不符標準。為維護市民食品安全，已於第一時間要求業者配合處理，目前相關產品均已完成下架，不合格產品已封存，請消費者放心。

根據衛生福利部食品藥物管理署的檢驗速報單顯示，桃園市不合格品項包含「100%純橄欖油海苔（有效日期：2026.9.25）」及「ibobomi無調味海苔片（有效日期：2026.10.21）」。其中，米谷家股份有限公司販售之「100%純橄欖油海苔」檢出鉛 0.068 mg/kg（限量標準 0.050 mg/kg）及鎘 0.916 mg/kg（限量標準 0.040 mg/kg）；星禾國際有限公司代理之「ibobomi無調味海苔片」則檢出鉛 0.140 mg/kg及鎘 1.797 mg/kg。



桃園市衛局公布嬰幼兒海苔監測結果，相關產品均已下架。





兩款產品因檢出值超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」中關於嬰幼兒類食品之規定，判定為與規定不符，衛生局已依食品安全衛生管理法第17條規定，命業者下架，若複抽不合格將依同法第48條第8款規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

桃園市衛生局已於第一時間要求業者全面停止銷售並啟動回收機制。截至1月13日「100%純橄欖油海苔」已下架2,773袋、「ibobomi無調味海苔片」則已下架7,669盒，後續將監督業者提交銷毀計畫，並持續加強市售食品抽驗。若家長先前已購入相關產品，建議依業者公告進行退換貨處理，若有相關疑問，可撥打1950消費者服務專線或 0800-285-000 洽詢。

