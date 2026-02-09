桃市衛生局攜手景福宮「心安大吉」陪市民告別壓力

桃園市政府衛生局與桃園景福宮跨界合作，舉辦「心安大吉」心理健康宣導活動。圖：衛生局提供

為迎接 115 年農曆新春，桃園市政府衛生局於今(7)日與香火鼎盛的桃園景福宮跨界合作，舉辦「心安大吉」心理健康宣導活動。活動現場透過獨具創意的「好運大籤筒」互動，吸引眾多市民熱情參與。衛生局感性呼籲，在歲末年終奔波忙碌之際，除了向神明祈求平安，大眾更應撥出時間關照內心，學會與心理壓力「說再見」，讓身心都能從容步入新年。

現場設計多項趣味關卡，包含引導友善表達的「春節大智慧」九宮格、專業心理師帶領的「從心開始」牌卡測驗。圖：衛生局提供

桃園市衛生局表示，社區心理衛生中心始終是市民心理健康的堅強後盾，此次特別結合大廟祈福文化，旨在讓心理健康議題走出諮商室、深入社區生活。現場設計多項趣味關卡，包含引導友善表達的「春節大智慧」九宮格、專業心理師帶領的「從心開始」牌卡測驗，以及結合心理抽籤與專屬平安書籤的「馬上有籤」活動。透過寓教於樂的方式，協助民眾從人際、自我或生涯等面向覺察自我狀態，找回內心的平靜力量。

此外，活動更推出「馬年留字・桃園寄心」明信片活動，邀請民眾親手寫下對自己或親友的祝福，並由衛生局於農曆年前統一寄出，傳遞手寫的溫度。衛生局強調，市民可透過官方網站、Instagram、Threads 及 Facebook 追蹤最新活動與心理衛教知識，日常生活中若有需求，亦可撥打專線（03-3325880）尋求專業協助，共同建構友善的心理健康守護網。

