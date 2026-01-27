桃市表揚優秀學校 張善政：打造優質教育環境

桃園市長張善政出席桃市114學年度第2學期校長會議。（圖：桃園市政府提供）

桃園市長張善政於昨（二十七）日出席中壢區的校長會議，表揚獲得全國及桃園市獎項的優秀學校。他表示，市府將持續與教育夥伴合作，打造優質教育環境，培養具競爭力的下一代。

張善政提到，自一一二年起，桃園率先推動國中小免費營養午餐政策，確保學童的食安與用餐品質，桃園市全額負擔每餐約六十五至七十元的經費，並持續補助有機食材。他每學期會進校視察午餐品質。此外，市府針對兼任行政人員的獎金政策再加碼，每人每月增加一千元，惠及約四千五百名兼任教師，肯定他們的付出。

張善政強調，市府將利用外部資源擴展學生視野，重視科技與程式教育，並推動多元暑期營隊，預計今年參加人數將突破五萬。桃園教育的核心願景是拓展國際視野，透過姊妹市及校際交流，讓學生了解國際科技趨勢，並協助他們探索志向，整合升學與就業資源，發掘潛能。

會議中，張善政聽取了孫維新教授的精彩演講，鼓勵教育夥伴們透過科普規劃培養有前瞻性的青年。教育局表示，此次會議主題為「科技領導、創新人才、知食愛農、健康食尚」，並將自一一四年度起加碼補助獲獎學校，優化校園資源與特色教育環境。