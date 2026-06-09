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桃園市長張善政出席市府大禮堂主持「一一五年警察節慶祝大會」。（圖：桃園市警察局提供）

▲桃園市長張善政出席市府大禮堂主持「一一五年警察節慶祝大會」。（圖：桃園市警察局提供）

桃園市長張善政昨（九）日於市府大禮堂主持「一一五年警察節慶祝大會」，向全市第一線警察同仁及協勤民力致上最高敬意。張善政表示，警察節前夕舉辦表揚活動，旨在肯定所有辛勞付出的夥伴，市府將持續作為後盾，強化警政資源與執勤環境，共同打造桃園更優質的居住品質。

張善政指出，為提升警政效能，市府積極推動基礎建設，不僅多處派出所陸續改建，警犬隊辦公廳舍亦於本月一日正式動工；同時，市府持續投入預算汰換警用汽機車與裝備，致力提升員警執勤效率。面對日益科技化、複雜化的犯罪手法，市府引進智慧科技輔助警政工作，桃園去年以科技治理模式榮獲二零二五首爾智慧城市獎銀獎，展現守護市民安全的決心。

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張善政亦特別感謝民力大隊長期深入社區，是守護治安最可靠的後援。根據近期民調，桃園警政治安滿意度在六都中提升幅度最高，這份榮耀不僅歸功於全體警員，民力夥伴的無私奉獻更是關鍵。

桃園市警察局表示，本次大會共計表揚四十八位警政楷模、六位資深績優警察獎章代表，以及十九位績優協勤民力。其中，刑事警察大隊偵查員吳婕寧表現傑出，因憑藉精湛偵查技巧，屢破重大電信詐欺案並瓦解多個詐欺集團，獲選為「第六十二屆全國模範警察」，並已前往內政部警政署接受表揚。