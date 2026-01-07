桃市表揚114年公園維護管理績優機關 張市長：打造優質舒適休憩場域

桃市表揚一一四年公園維護管理績優機關，桃園市長張善政：持續為市民打造優質舒適休憩場域。(新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政七日上午主持市政會議，頒發「一一四年度桃園市公園維護管理績效考評」績優機關。張善政表示，公園是市民重要的休憩空間，市府在公園的規劃建置及後續維護管理上均投入大量心力，期許各區公所持續精進相關工作，共同維護良好的公園品質，為市民打造更舒適優質的休憩場域。

平鎮區長蕭巧如表示，公園維護管理需投入大量心力，這有賴於區公所全體同仁的共同努力，也感謝市府資源的大力支持，未來將持續透過跨單位合作，優化公園環境，提供民眾更優質、宜人的遊憩空間。

工務局表示，「一一四年度桃園市公園維護管理績效考評」依公園管理單位轄管公園數，分為一般組及特別組。經實地考評結果，中壢區公所管理之老街溪河岸公園及三-三埤塘公園榮獲一般組第一名，平鎮區公所管理之新勢公園及廣仁公園榮獲一般組第二名，桃園區公所管理之三民公園及寶慶公園榮獲一般組第三名；風景區管理處管理之虎頭山公園榮獲特別組第一名，最佳進步獎則由養護工程處獲獎。