桃市表揚151名優良醫師、醫事、藥事及長照人員

▲桃園市114年優良醫師、各類醫事、藥事及長照人員表揚活動。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（1）日上午前往中壢區，出席「桃園市114年優良醫師、各類醫事、藥事及長照人員表揚活動」，並逐一頒發獎座肯定獲獎人員傑出貢獻。張善政表示，市府積極推動多元健康照護政策，包含擴大肺癌篩檢、多項孕產婦福利措施，以及昨（31）日啟用的「行動CT醫療車」等，皆需仰賴全市醫師、醫事、藥事及長照人員的辛勤付出，才得以順利推動，感謝從業人員發揮專業、貢獻所能，和市府共同守護市民健康。

張善政指出，市府正積極推動市立醫院設置計畫，在硬體設施建造的同時，亦需醫療人員專業支持，才能讓市立醫院發揮最大作用，盼所有醫界夥伴持續與市府攜手提升本市醫療量能，打造更優質的醫療服務環境。

衛生局指出，本市有逾1萬5,000名執業醫事人員及超過8,000名長照人員，在不同階段發揮關鍵專業，形成完整照護網絡。本次獲獎人員包括西醫師、中醫師、牙醫師、藥師（藥劑生）、醫事檢驗師（生）、物理治療師（生）、職能治療師（生）、醫事放射師（生）、呼吸治療師、諮商心理師、臨床心理師、營養師、語言治療師、聽力師（生）、驗光師（生）等醫事人員及長照服務人員，受獎人員共計151位。