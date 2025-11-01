桃市表揚151名優良醫師、醫事、藥事及長照人員
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（1）日上午前往中壢區，出席「桃園市114年優良醫師、各類醫事、藥事及長照人員表揚活動」，並逐一頒發獎座肯定獲獎人員傑出貢獻。張善政表示，市府積極推動多元健康照護政策，包含擴大肺癌篩檢、多項孕產婦福利措施，以及昨（31）日啟用的「行動CT醫療車」等，皆需仰賴全市醫師、醫事、藥事及長照人員的辛勤付出，才得以順利推動，感謝從業人員發揮專業、貢獻所能，和市府共同守護市民健康。
張善政指出，市府正積極推動市立醫院設置計畫，在硬體設施建造的同時，亦需醫療人員專業支持，才能讓市立醫院發揮最大作用，盼所有醫界夥伴持續與市府攜手提升本市醫療量能，打造更優質的醫療服務環境。
衛生局指出，本市有逾1萬5,000名執業醫事人員及超過8,000名長照人員，在不同階段發揮關鍵專業，形成完整照護網絡。本次獲獎人員包括西醫師、中醫師、牙醫師、藥師（藥劑生）、醫事檢驗師（生）、物理治療師（生）、職能治療師（生）、醫事放射師（生）、呼吸治療師、諮商心理師、臨床心理師、營養師、語言治療師、聽力師（生）、驗光師（生）等醫事人員及長照服務人員，受獎人員共計151位。
其他人也在看
全國首創行動CT醫療車正式啟用 張善政：彌補偏遠地區就醫缺口
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（31）日上午於市府前廣場，出席「全國首創行動CT醫療車啟互傳媒 ・ 1 天前
桃園國際新創機器人節吸引逾2400人參與 激發年輕世代創意
桃園市長張善政昨（30）日下午前往中壢區中原文創園區，出席「2025桃園國際新創機器人節」開幕式。張善政表示，機器人結合人工智慧已是產業發展趨勢，桃園作為全台工業重鎮，機器人相關技術更是未來工業的基礎。市府將持續與民間攜手，讓「桃園國際新創機器人節」成為亞洲指標賽事，打造桃園成為機器人與AI應用的新桃園電子報 ・ 1 天前
2025桃園國際新創機器人節開幕
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政昨（30）日下午前往中壢區中原文創園區，出席「2025桃園國互傳媒 ・ 1 天前
表揚優良醫師、醫事、藥事及長照人員 張善政市長感謝發揮專業守護市民健康
記者陳華興／桃園報導 桃園市長張善政一日出席「桃園市一一四年優良醫師、各類醫事、藥事…中華日報 ・ 11 小時前
純植行動聯盟響應世界純素日 號召全民以蔬食行動守護地球
【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】每年11月1日為「世界純素日」（World Vegan Day），純植行動互傳媒 ・ 8 小時前
頭重溪三元宮建廟200週年 張善政感謝信眾捐贈救護車善舉
桃園市長張善政1日下午前往楊梅區，出席「頭重溪三元宮參香活動」。張市長表示，今（114）年適逢三元宮建廟200週年，將於11月23日至29日結合「2025桃園三界爺文化慶典」，以參香遶境及祈福法會等方式，接連舉辦7日活動，預祝慶典活動圓滿順利、信眾平安健康。張善政指出，三元宮熱心信眾將善心化成溫暖，於慶典上捐贈市府2部總市值逾900萬元的救護車，未來將分別配置於埔心及富岡消防隊，進一步強化地方救護量能。民政局指出，三元宮相傳最早於西元1825年由地方人士迎回三官大帝香火，並邀集現今梅溪里、瑞塘里、埔心里出資建廟，不僅見證楊梅地區發展，更是地方信仰中心。今年將與桃園三界爺文化祭慶典結合，推廣三官大帝忠孝仁義精神，強化民眾對傳統宗教文化的認識與尊重。包括立法委員涂權吉、市議員周玉琴、鄭淑方、市府民政局長劉思遠、楊梅區長施永恭及頭重溪三元宮主委吳錦鴻等均一同出席。更多新聞推薦 ● 最大滿月、萊蒙彗星、獅子座流星雨 接力點亮11月夜空台灣好新聞 ・ 12 小時前
金音獎頒獎 李竺芯、百合花同台演出 (圖)
第16屆金音創作獎1日在台北流行音樂中心盛大頒獎，金曲台語歌后李竺芯（左）和樂團百合花受邀擔任頒獎人且將同台演出，4人在後台握手打氣。中央社 ・ 9 小時前
「新潮同樂會」新北據點長輩活力展成果 藝人同歡掀高潮
記者吳瀛洲／新北報導 一場屬於長輩的青春派對！新北市社區照顧關懷據點成果展「樂齡共融…中華日報 ・ 8 小時前
國際獅子會300B3區獅友趣味運動大會
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（1）日上午前往桃園區，出席「國際獅子會300B3區獅友趣互傳媒 ・ 8 小時前
TWICE Momo購入42.7億韓元豪宅！ 和玄彬孫藝真當鄰居網讚財力驚人
TWICE Momo購入42.7億韓元豪宅！ 和玄彬孫藝真當鄰居網讚財力驚人娛樂星聞 ・ 8 小時前
中正大學展現國際教育力 排燈節綻放多元文化共融之光
（記者黃信峯／嘉義報導）國立中正大學今（１日）晚間在學生活動中心舉辦一年一度的排燈節（Diwali）慶典，活動 […]引新聞 ・ 8 小時前
SEVENTEEN站姐遭騷擾安檢太離譜！ 指控遭「掀裙檢查」生理期來也不放過
SEVENTEEN站姐遭騷擾安檢太離譜！ 指控遭「掀裙檢查」生理期來也不放過娛樂星聞 ・ 8 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 7 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前