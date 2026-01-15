桃市表揚40名消防楷模、績優義消及消防志工 首支企業義消成軍
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府今(15)日在龍潭區渴望會館舉辦「119消防節」暨消防局成立27週年慶祝活動，由市長張善表揚40位優秀消防楷模、績優義消及消防志工，感謝消防人員在救災、救護與消防安全推動的卓越貢獻，他覺得表揚活動非常溫暖；會中桃園市首支「企業義消」也正式成軍，期盼透過公私協力，持續精進防災整備與法規，共同打造宜居城市。
「消防不分男女，勇氣不分性別，守護生命是我們共同的榮耀。」獲消防楷模的圳頂分隊隊員洪采昀認為，消防工作從來都不是獨立作戰，而是團隊合作，希望將榮耀獻給分隊隊友；從事消防工作12年的救災救護指揮中心專員簡奕帆也說，從第一線救災救護指揮官到火災調查工作都是不同歷練，消防工作廣泛，很榮幸獲獎。
首支「企業義消」由國際記憶體大廠的台灣美光(Micron)支持成立，美光大力支持消防工作，繼與市府合作成立企業消防教育訓練教室後，此次率先成立企業義消，大幅強化廠區自主防災能量，期盼藉此發揮示範作用，帶動更多企業建立自主消防力量，完善整體防災體系。
張善政表示，桃園的住宅、工廠，比台北市複雜許多，曾發生大規模火警，打火弟兄甚至因此殉職，讓人非常不捨，過去倉儲物流場所因非屬工廠，存在法規管理盲點，導致救災時資訊不明。對此，市府團隊主動出擊，成功推動修法將倉儲納管，強制申報具火災風險物品，透過法規補強與資訊透明化，讓消防同仁掌握關鍵資訊，從源頭降低救災風險。
消防局長龔永信提到，市府致力於從源頭強化災害預防，前年10月率先全國完成「桃園市火災預防自治條例」修正，將高風險場所制度化管理，並成立跨局處「火災預防推動小組」，納管對象涵蓋工廠、倉儲及廢棄物處理場等。此外，消防局持續精進科技救災，截至去年底已配置25架無人機及8組消防機器人，在去年花蓮堰塞湖災情支援中，無人機隊發揮大範圍空域搜索優勢，展現精準救援能力。
包括立法委員呂玉玲、市議員舒翠玲、徐玉樹、劉熒隆、張肇良、鄭淑方、龍潭區長鄧昱綵、桃園市消防協會理事長呂長安、桃園市義勇消防總隊副總幹事陳耀金、台灣美光晶圓股份有限公司處長張和立等人均一同出席活動。
