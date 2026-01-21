桃市補助中低收入長者裝置假牙 每顆4400元、最多補助10顆

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府社會局提供中低收入長者裝置假牙補助，去年起已新增「固定式假牙(牙冠或牙橋)」補助，每顆補助4400元、最多補助10顆，符合資格的長者即起可洽戶籍所在地的區公所社會課申請，相關資訊可電洽社會局老福科(03)332-2101轉6412。

社會局為了保障弱勢長者口腔健康並減輕他們經濟負擔，提供中低收入長者裝置假牙補助，社會局提醒，設籍桃園市的年滿65歲(原住民55歲)長者，符合具列冊低收入戶或中低收入戶資格、領有中低收入老人生活津貼、經各級政府全額補助收容安置、領有身心障礙者生活補助費、經各級政府補助身心障礙者日間照顧與住宿照顧費用50％以上的其中一項資格，就能申請補助。

