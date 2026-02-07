桃市觀音區農民節大會 市府續闢交通建設規劃帶動地方發展

桃市觀音區農民節大會登場，王明鉅：市府續闢交通建設規劃帶動地方發展。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長王明鉅七日出席「觀音區各界慶祝一一五年度農民節大會」，對農民辛勤耕耘給予最高肯定，並頒發「傑出青年農民獎」及「傑出專業農民獎」，肯定在地農民的努力與貢獻。

王明鉅表示，觀音區農產特色多，包括南瓜、香瓜、西瓜都是品質優異；市府也挹注觀音區農會近五萬元設立草漯辦事處，透過全新據點，增加觀音區整體農業服務效能。在交通方面，國二甲延伸台六十一線已開闢，大園往來觀音交通更方便；此外，市府也正構思楊梅、新屋、觀音到大園再新闢快速道路，努力提升地方發展。

農業局長陳冠義表示，觀音區擁有排水良好的砂質壤土，適合種植瓜類作物，桃園全市西瓜種植面積約一百七十三公頃，觀音區就種植約一百一十一公頃，年產值逾三千萬元，透過每年舉辦西瓜節，行銷在地高品質西瓜；此外，觀音蓮花田園景觀，也打響「北觀音、南白河」的全國知名度。

農業局長陳冠義表示，觀音區農會也積極投入在地農產的創新推廣，去(一一四)年新開發「甘梅地瓜口味米花脆果」、「高粱酒心巧克力」及「黃金五十七蕃薯湯圓」等多款特色產品，皆選用觀音在地優質農產為主要原料。透過創新產品展現了地方農業的多元風貌，進一步提升觀音農產的品牌價值與市場競爭力。