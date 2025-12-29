桃市詐騙案件、財損下降 警籲踴躍檢舉車手拿萬元獎金
桃園市警察局今（29）日舉辦「打詐儀錶板暨識詐記者會」，公布最新打詐成果，並邀請假投資詐騙被害人現身說法，同時呼籲民眾善用檢舉車手獎勵制度，共同斬斷詐騙金流。
依據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今(114)年11月份桃市警局受理詐欺案件1406件，財損金額約5億8975萬餘元，較10月份案件數與財損皆呈下降趨勢，顯示警方持續強化查緝與防詐宣導已逐步展現成效。
統計自今年1月至11月，桃市警局共查獲詐欺集團319件、逮捕犯嫌2689人；另查緝詐欺車手1487件、犯嫌1746人。警方指出，車手是詐騙集團金流運作的關鍵角色，若能即時查緝，將可有效阻斷詐騙犯罪鏈。
今日記者會中，警方特別邀請假投資詐騙被害人X小姐分享自身遭詐經驗。X小姐表示，歹徒透過Instagram加好友並建立信任後，引導其下載投資APP進行操作，待欲提領獲利時，卻要求先支付保證金，所幸警方即時介入提醒，才避免進一步財產損失。
市警局提醒，凡是標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資管道，幾乎可確定為詐騙，尤其是要求加LINE進行投資操作，更應提高警覺。
警方也宣導「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，該制度自7月上路，民眾若提供具體線索協助警方查獲詐欺車手，經檢察官裁定處分後，可獲1萬元獎金。然而桃園市迄今僅核發6件，與案件量存在落差，警方呼籲民眾踴躍檢舉，共同打擊詐騙犯罪。
