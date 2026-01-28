桃市調處前組長搜索台蠟案竟洩密 獲判緩刑4年確定

時任桃園市調處機動站犯罪防制組長林明宏，因涉洩密罪遭判6月，緩刑4年確定。（擷取自Google Maps）





嘉義地檢署2021年偵辦台蠟案，意外發現台蠟董座林哲印的筆記本中，記載有招待數名調查局高官的訊息。當時支援搜索的調查局桃園市調處機動站犯罪防制組長林明宏，竟將搜索事證透露給林哲印，遭桃園地檢署依洩密罪嫌起訴。桃園地院一審判林6月徒刑、得易科罰金；林上訴二審，高院今（28日）駁回林的上訴，但宣告緩刑4年，條件是向國庫支付18萬元，全案定讞。

判決指出，林明宏時任桃園市調處機動工作站犯防組長，負責搜索林哲印的辦公室，搜索過程中發現一本記載球敘、餐敘名冊的筆記本，且內有多名調查局高官名字，包括時任調查局副局長黃義村、時任桃園市調查處長廖榮旭等人，而林明宏在搜索當下，竟致電林哲印此事，再由林哲印陪同向廖榮旭報告筆記本內容及名單。



調查局事後接獲檢舉，政風室為了自清而立案調查，將林明宏函送桃檢偵辦起訴。桃院審理時，林明宏否認犯罪，稱不知這算洩密，但桃院認為不能以不知洩漏內容的重要性，做為免除犯罪或減輕其刑的理由，將林判處6月徒刑得易科罰金。林認為量刑過重，上訴二審。

高院合議庭審理認為，原審並未違反經驗法則或論理法則，亦無錯誤評價或裁量不當之情形，所量處之刑度亦屬妥適，因此駁回林的上訴。另外，林明宏雖在二審改口認罪，但認罪時機已晚，法院已進行證據調查程序，難以認為林是基於真誠悔悟動機而認罪，量刑6月尚屬妥適。

合議庭審酌，林終能坦承犯行，沒有不良素行，任職期間曾破獲採購工程、貪瀆等多起重大弊案、重大經濟犯罪及查獲製毒工廠，迭有績效。加上現已離開公職，至民間企業就業，應無再犯之虞，經此案教訓應能知所警惕，故宣告緩刑4年，條件是向國庫支付18萬元。（責任編輯：王晨芝）

