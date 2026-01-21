桃市警察局新任分局長、大隊長交接 張善政市長勉提升治安

桃園市警察局警察局新卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮。(圖:桃園市政府提供)

▲桃園市警察局警察局新卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮。(圖:桃園市政府提供)

桃園市長張善政於二十日出席桃市警察局新任分局長、大隊長交接典禮，鼓勵新任警政同仁利用豐富經驗，持續改善治安，為市民打造安定的生活環境。張善政感謝全市警察的努力，使桃園在六都治安評比中名列第一，為市民打造安定宜居城市。

張善政強調，面對詐騙、毒品及槍械等犯罪威脅，市府團隊必須保持警覺，治安績效不僅是爭取獎項，更是讓市民感受到安全，強調警民合作是維護治安的關鍵。今日交接的包括五位新任分局長、大隊長，及五位新任到職同仁。

警察局指出，市府以「智匯桃園 AI FOR ALL」為施政主軸，一一五年撥補約二千萬元經費推動「Type AI計畫」，針對「文書製作」、「證物分析」及「金流分析」三大場景優化，減輕員警負擔，強化科技打擊犯罪量能。

此外，市府也持續編列預算，提升員警福利並改善工作環境，一一四年完成大溪分局南雅所、中壢分局中壢所及大園分局草漯所等派出所的興建；另也積極籌備警訓中心，內建臺灣首座七十五公尺靶場，提升員警訓練能量。

今日包括立委涂權吉、市議員陳美梅、吳進昌、張碩芳、李家興、游吾和、市府警察局長廖恆裕、桃園市警察之友會理事長吳嘉隆、交通義勇警察大隊大隊長黃廖全、守望相助大隊大隊長蕭毓中、志工大隊大隊長何淑子、山地義勇警察隊長曾鴻姿、桃園市義勇刑警協會大隊長彭久銘、桃園信用合作社理事主席蘇家明等均一同出席。