桃市警察局新任分局長、大隊長交接 張善政期勉打造安定宜居城市

桃園市警察局卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮。





桃園市長張善政20日下午前往市府警察局，出席「桃園市警察局卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」。張市長期勉新任警政同仁能憑藉豐富經驗，持續提升治安作為，為市民打造安定宜居城市。

張善政感謝全市警察同仁辛勞，讓桃園奪下六都治安評比第一名。他提到，過去幾年桃園警政成果屢創佳績，但面對詐騙、毒品及槍械等犯罪型態威脅，市府團隊絕不能有一絲鬆懈，治安績效不只是為了爭取獎牌或名次，更要讓桃園鄉親在日常生活中，真正感受到環境的安定與安全。

張善政也感謝民力相關大隊夥伴，協助桃園治安持續進步。強化城市治安，除了專業警力，與民力相關大隊合作無間更是不可或缺的關鍵因素，唯有警民合作，維護治安力量才能極大化。

交接印信。

警察局表示，今日交接布達分局長、大隊長5位，分別是大園分局分局長吳傳銘調任楊梅分局分局長、高雄市政府警察局湖內分局分局長蘇茂智調任大園分局分局長、交通警察大隊大隊長李維振調任平鎮分局分局長、保安警察大隊大隊長林東星調任交通警察大隊大隊長、本府警察局公共關係室主任詹枝松調任保安警察大隊大隊長。

新任到職同仁5位，包括警政署行政組組長廖材楨調任本府警察局副局長、高雄市政府警察局副局長林富助調任本府警察局副局長、警政署人事室主任許淑貞調任本府警察局主任秘書、新竹市警察局局長許頌嘉調任本府警察局督察長、臺中市政府警察局第五分局分局長劉其賢陞任本府警察局警政監。另外，楊梅分局分局長張仁傑陞任本府警察局警政監。

新任官宣誓。

警察局指出，市府以「智匯桃園 AI FOR ALL」為施政主軸，今（115）年撥補約2,000萬元經費推動「Type AI計畫」，針對「文書製作」、「證物分析」及「金流分析」三大場景優化，減輕員警負擔，強化科技打擊犯罪量能。此外，市府也持續編列預算，提升員警福利並改善工作環境，去（114）年完成大溪分局南雅所、中壢分局中壢所及大園分局草漯所等派出所的興建；另也積極籌備警訓中心，內建臺灣首座75公尺靶場，提升員警訓練能量。

交接典禮，包括立委涂權吉、市議員陳美梅、吳進昌、張碩芳、李家興、游吾和、市府警察局長廖恆裕、桃園市警察之友會理事長吳嘉隆、交通義勇警察大隊大隊長黃廖全、守望相助大隊大隊長蕭毓中、志工大隊大隊長何淑子、山地義勇警察隊長曾鴻姿、桃園市義勇刑警協會大隊長彭久銘、桃園信用合作社理事主席蘇家明等均一同出席。

張市長期勉新任警政同仁能憑藉豐富經驗，持續提升治安作為。

