桃市議員吳宗憲涉詐助理費 檢偵結起訴沒收不法所得

民進黨籍前桃園市議員吳宗憲涉嫌詐領議員助理費近千萬元，今年7月22日桃園地檢署發動搜索，23日將吳宗憲及范姜姓助理帶回偵訊，並向法院聲請羈押禁見，24日桃園地院裁定吳宗憲羈押禁見2個月，范姜姓助理則以30萬元交保。今（20）日桃檢偵結起訴，並向法院聲請沒收已繳回之犯罪所得1455萬6351 元。

桃園市民進黨議員吳宗憲涉嫌詐領助理費案，桃檢偵結起訴，並向法院聲請沒收遭詐領的1455萬6351元助理費。（圖／資料照片）

桃園地檢署指出，吳宗憲在2011年元月至2019年元月擔任桃園市議員8年期間，涉嫌共同與范姜姓、洪姓助理，分別虛報議員助理詐領近千萬元。經檢察官訊問後，認吳宗憲等10人均涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務詐取財物等罪嫌。

檢方於7月22日傳喚吳宗憲未到，23日上午吳宗憲現身報到接受偵訊。桃園地檢署表示，吳宗憲及范姜姓助理犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢指出，吳宗憲明知助理補助費並非議員薪資之一部分，亦非對於議員實質補貼，竟與擔任其公費助理即被告范姜姓助理，共同利用職務機會，虛偽申報人頭助理詐領助理補助費，且由未擔任議員公費助理共7人，提供證件和銀行帳戶資料，讓吳宗憲自行或指示范姜姓助理製作內容不實「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件，向桃園市議會將楊女虛報為公費助理，待楊女等人薪資、春節獎金款項匯入帳戶後，再由被告吳宗憲自行或指示范姜姓助理提出款項並挪為私用。

檢方調查發現，吳宗憲和其助理以此方式，向桃園市議會詐得公費助理補助費共1455萬6351元，檢方更強調，吳宗憲詐領助理補助費期間長達甚久，虛報人頭助理人數不少，直到吳宗憲被羈押後，專案小組人員持搜索票繼續深入追查，'查扣相關證物，分析比對相關帳戶資金流向，才能查悉全案。

《中天提醒您｜任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪》

