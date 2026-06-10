桃市議員張肇良涉收賄護航違建 連同官員遭聲押
（中央社記者葉臻桃園10日電）民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌收賄協助業者在農地違法興建倉庫，並向時任農業局科長關說，使違建倉庫免予被查報拆除。桃園檢調昨天搜索後通知到案，今天清晨以2人涉犯貪污等罪向法院聲押。
桃園地檢署今天表示，張肇良涉嫌在民國110年至112年間，利用擔任桃園市政府顧問及市議員身分收取業者賄賂，協助業者在農地違法興建倉庫，並關說桃園市政府農業局時任農地管理科科長，使該違建倉庫免予查報拆除而得以使用。
桃檢昨天搜索張肇良等5人住處及辦公室處所共9處、並通知張肇良等5人及證人6人到案，經檢察官漏夜訊問後，認張肇良涉犯貪污治罪條例之公務員對於違背職務行為收受賄賂等罪嫌；時任科長涉犯貪污治罪條例之圖利罪嫌，均犯罪嫌疑重大。
桃檢認為，有事實足認2人有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，今天清晨當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見；其餘被告3人諭知以新台幣5萬至50萬元不等具保。（編輯：林恕暉）1150610
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