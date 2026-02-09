桃市議員民進黨初選倒數 已23人完成登記

民進黨桃園市議員黨內初選領表登記倒數，共23人完成登記，包括16現任議員、2捲土重來和5新人。(賴佑維攝)

民進黨桃園市議員黨內初選領表登記倒數2天，有桃園現任議員李光達和觀音新人張佩芸登記，另有大園陳柏霖、桃園李柏瑟和八德呂林小鳳領表，明登記最後一天，確定登記人數，若超額競選且本周協調不成，農曆年後將由黨中央舉辦黨內初選。

目前共有龜山區陳雅倫、李宗豪，桃園區余信憲、簡智翔、黃家齊、李光達，新屋區陳睿生，蘆竹區許清順、簡伊翎和胡家智，龍潭張肇良、張贊聞，大園游吾和，中壢彭俊豪、黃崇真、魏筠、張曉昀，平鎮劉仁照、王珮毓，八德蔡永芳，楊梅鄭淑方、黃盈淇，觀音張佩芸共23人完成登記，包括16現任議員、2捲土重來和5新人。

其中蘆竹提2席有3人登記、龍潭提1席有2人登記，若協調不成將舉辦初選，另若登記人數不足提名人數，不排除「徵召」選項，將待年後中執會確認身分時徵詢地方黨部意見。

民進黨桃園市議員初選領表及登記期間，自2月4日起至2月10日止，桃園市黨部每日受理時間為上午9時至下午5時，領表人需出具黨證並繳交領表費100元，而參選人繳納登記費20萬元、民調費用20萬元及保證金10萬元共50萬元後即完成登記，但最後仍待黨中央審核身分。

20萬元民調費用若經登記後為同額競選者將全額退還；若經協調後撤回登記、退選或形成同額競選者，則退還2／3。保證金部分，除違紀競選者予以沒收外，其餘將於選委會公告候選人名單後退還。初選民調預計23 日（一）起09：30由黨中央公開抽籤決定六都哪一區，當天晚上電話民調直到符合樣本數為止。

桃園應選12席民進黨提5席、蘆竹4提2、觀音2提1跟平鎮6提2都較本屆減1席，其餘中壢11提5、八德5提3、楊梅4提2、龍潭3提1、龜山5提2、大溪2提1、大園2提1、新屋1提1都與本屆持平，桃園市區域議員綠營總提名26席。

