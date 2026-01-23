桃市議員游吾和詐領助理費 游姊、2女兒皆認罪爭取減刑
〔記者謝武雄／桃園報導〕三連霸的民進黨桃園市議員游吾和，涉嫌與二女兒、三女兒以人頭、低薪高報等方式詐領助理費356萬餘元，遭檢方以貪污罪嫌起訴，桃園地方法院今日開庭審理，游吾和姊姊、2名女兒出庭皆坦承協助詐領助理費，但沒有拿一毛錢，希望法院從輕量刑。
游的姊姊及2名女兒於開庭，稱歷次偵查所述均為自由意志表達，此外3人也都沒有拿到錢，助理費皆由游吾和處理，起訴至今也沒有和游吾和討論過案情，游吾和胞姊辯護人強調，偵查時就有提醒不要跟其他人討論案情；二女兒辯護人表示，游女是親情壓力才違法，希望法院從輕量刑；三女兒的公設辯護人也說，三女兒偵查中坦承犯行，無證明她有犯罪所得，請法院減刑、從輕量刑。
檢方調查，游吾和擔任桃園市議會第1屆至第3屆議員迄今，以人頭助理詐領助理費，由未擔任議員公費助理3位游姓親戚配合提供身分證件、銀行帳戶等，由二女兒製作不實聘書，向議會申報公費助理，領出薪資後由三女兒保管，用在服務處開銷及游吾和私人花費。
檢方去年依貪污等罪起訴游吾和、女兒等人，游吾和於法院延押庭時僅坦承使公務員登載不實罪，否認有貪污主觀犯意，不過法院認為沒有羈押必要，游吾和60萬元交保。
