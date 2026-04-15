桃市議會國民黨黨團全力挺「可負擔住宅」 加速居住正義

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桃園市議會國民黨團力挺市長張善政率全國之先推出的「可負擔住宅」政策。(桃園市政府提供)

桃園市議會國民黨團力挺市長張善政率全國之先推出的「可負擔住宅」政策，黨團執行長周玉琴。(桃園市政府提供)

桃園市議會國民黨團力挺市長張善政率全國之先推出的「可負擔住宅」政策，黨團總召徐其萬。(桃園市政府提供)

桃園市長張善政15日於市政會議中通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」，桃園市議會國民黨團表達高度肯定與全力支持，並將全力配合議會審查程序，加速推動條例通過，讓政策儘速落實，回應市民對居住正義的殷切期待。

國民黨團表示，張善政勇於突破既有思維框架，率全國之先提出「可負擔住宅」政策，透過制度設計導正住宅過度商品化現象，讓居住回歸基本需求本質，並優先照顧青年及新婚育家庭，展現市府積極解決高房價問題的決心與行動力，為打造宜居桃園奠定關鍵基礎。

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黨團總召徐其萬指出，張善政上任以來持續推動住宅政策精進，從社會住宅到「可負擔住宅」，政策層層深化。本次制度以「家庭可負擔能力」為核心，透過專業價格評定機制，合理訂定房價，使購屋家庭每月房貸負擔控制在可承受範圍，有效減輕年輕世代購屋壓力，具體落實居住正義理念，也再次展現張市長具備中央歷練的卓越治理能力。

徐其萬說，「可負擔住宅」政策結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，優先於捷運場站周邊推動開發，透過容積獎勵機制引導民間參與，不僅可擴大住宅供給、活化都市發展，更讓市民享有交通便利與生活機能兼具的居住環境，逐步實現「站站有好宅」的城市願景。

黨團執行長周玉琴表示，張善政上任以來施政有感，從營養午餐政策、通勤月票到擴大健康篩檢等措施，均獲市民高度肯定。「可負擔住宅」更展現市府在公共政策規畫上的前瞻思維與細膩設計，使桃園持續引領全國城市治理新方向。

國民黨團強調，真正解決問題的好政策，應獲得跨黨派支持，「可負擔住宅」推出後已獲各界廣泛肯定，黨團呼籲議會各黨派共同以民為念，支持推動此項重大政策，同時也呼籲中央政府正視全國高房價困境，積極借鏡桃園創新經驗，加速相關政策推動與審議進程，中央地方攜手合作，為台灣青年打造安居樂業的未來。

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