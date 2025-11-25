桃市議會審總預算 首日民政局、12區公所遭擱置7筆逾2.3億元

桃園市議會25日聯席審查民政局、12區公所、地政局及消防局預算。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市議會今(25)日聯席審查桃市府明年度總預算，首日審查民政局、12區公所、地政局及消防局預算，除了民政局、12區公所耗時半天，總計擱置7筆、約2.3億元預算，下午地政局、消防局審查可謂「光速」，地政局8分鐘、消防局3分鐘就審完。

桃園市議會預計每天審查4個局處預算，今天由民政局打頭陣並將12區公所一併排入，審查過程藍、綠議員針對區公所預算審查，是要沿往例採包裹或個別審查有些火花，經表決以桃園區公所預算為主，對其餘區公所預算有意見，再由議員另行提出，總計民政局、12區公所被擱置7筆共2億3050萬7222元預算，分別為民政局辦理戶政主管人員工作會報會議20萬元、政府機關間之補助－補助桃園市各區里地方小型建設增建公共設施及添購設備等相關費用(資本門)5000萬元、重要節慶旗幟懸掛及相關經費500萬元、中壢公所資訊服務費－資訊設備維護費588萬3222元、公共建設及設施費－辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用2500萬元、辦理全區未達15米道路及其附屬設施等工程1億3642萬4000元、龜山公所第1公墓綠美化工程800萬元。

相較民政局、12區公所預算耗費一個上午，下午地政局、消防局可謂光速，地政局8分鐘審完，消防局更是3分鐘就完成。

