桃市辦理「國產豬安心吃」活動 呼籲民眾放心選購國產豬

桃園市養豬協會26日於楊梅幸福鹿餐廳舉辦「國產健康豬肉安心吃」活動，邀集產業代表與在地畜牧業者，共同宣示守護食品安全、推廣國產豬肉的決心，並特別向國人推薦桃園在地驕傲「桃園黑豬」。桃園市養豬協會理事長林承德表示，因應國內發生非洲豬瘟，引起社會關注，向民眾強調國產豬肉仍然安全無虞，並支持地方優質畜產品牌，安排國產健康豬肉料理展示介紹及豬肉料理品嘗。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，面對非洲豬瘟，中央與地方政府已在第一時間啟動完整防疫程序，從精準調查、快速應變到嚴格執行生物安全措施，疫情均已完全掌握，不會影響國內豬肉供應及國人食用安全。台灣的防疫體系一直以來維持高標準，國產豬肉採行嚴格檢驗、溯源制度，民眾可安心選購與食用。

國產健康豬肉料理展示介紹及豬肉料理品嘗。

桃園黑豬以優良品種與穩定肉質聞名，肉色鮮紅、脂肪細緻、口感Q彈，被許多餐飲業者視為高端豬肉首選，也是桃園畜牧產業的重要品牌。

陳冠義表示，市府將全力持續輔導桃園市養豬產業，同時也呼籲民眾以行動支持國產豬肉，以實際選購力挺在地農業，讓桃園黑豬未來將持續推廣優質國產畜產品，提供國人安全、美味、值得信賴的豬肉選擇。包括市議員李家興、鄭淑方、桃園市農會總幹事周宗維、楊梅區農會理事長鄭美英等均一同出席。

