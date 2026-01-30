桃市長照服務春節不打烊 提前撥打1966或線上預約服務
一年一度的農曆春節即將到來，為讓市民在農曆春節期間也能獲得穩定且持續的長照服務，於國曆115年2月14日(農曆12月27日)至國曆2月22日(農曆年初六)期間，長照1966專線採預約方式，若親友為身心障礙者、失智症者、評估期間符合健保署公告急性後期整合照護計畫之收案對象、55歲以上失能原住民及65歲以上長者，春節期間有長照服務的需求，請於115年2月6日前撥打1966長照服務專線或透過衛生局建置之智慧長照資訊系統線上預約https://ltc.tycg.gov.tw/tylcPublic/，由專人提供服務。
衛生局表示，為持續提供多元且即時的照顧資源，陪伴長者與失能者安心過好年，桃園市春節期間共有297家長照單位持續提供居家照顧服務、日間照顧服務、家庭托顧服務、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲等服務，家中已有使用長照服務者，請提前先向服務單位(A個案管理師)提出申請，以利服務單位安排春節照護人力。
此外，聘有外籍看護工的家庭，如外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可以申請喘息服務及社區式照顧服務（日間照顧、家庭托顧服務）。
衛生局提醒，家中如有長輩或失能家人，春節團聚之餘，善用政府提供的長照服務資源，讓照顧者與被照顧者於春節期間都能享受溫馨的團圓時刻，減輕照顧負擔。使用長照服務依長照身分別一般戶部分負擔16%~30%、中低收入戶部分負擔 5%~10%、低收戶免部分負擔。
衛生局將持續整合醫療與長照資源，打造全年無休、不中斷的照顧網絡。相關春節期間長照服務提供單位等訊息，請至桃園市政府衛生局長期照護網站https://care.tycg.gov.tw/查詢。
