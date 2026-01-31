桃市青年局「鮮紅+淺灰」外牆引發熱議！ 民眾看法兩極

桃園市 / 綜合報導

桃園市政府的青年事務局，去年進行外牆翻新整修工程，採用鮮紅色與淺灰色建材拼接，宛如用大型積木搭建，有人認為是華國美學，也有人表示還不錯。青年局回應，外牆顏色都是按照專業程序辦理，同時參考設計顧問的意見。不只青年局的外觀掀起熱議，桃園捷運的綠線高架橋塗成螢光綠，也有民眾討論，專家說，森林綠或橄欖綠也是不錯的選擇。

鮮紅外觀襯著淺灰，對稱式立面色塊分明，就像是用超大型積木蓋的，視覺衝擊感強烈，這棟是桃園市政府青年事務局，去年剛整修完成，高調的鮮艷配色，也掀起民眾熱議。

桃園市議員黃瓊慧說：「大家對於外觀的評價褒貶不一，大部分的市民是覺得顏色太過跳TONE，華國美學。」當地民眾說：「(外觀顏色)還好啦，不一樣的時期有不一樣的東西，因為之前是那個紅瓦。」當地民眾說：「(配色)還好啦，見仁見智。」

整修前的青年局，暗色紅磚搭配灰色建材，風格較為純樸古風，整修後外牆對比強烈鮮豔搶眼，前後相比差異相當大，尤其周邊高樓林立，也讓這棟建築特別醒目，穿搭師(色彩學專家)莫菲說：「那現在配的紅，剛好是一個比較有積木的活潑感，有點像是在老靈魂上面，硬是套上了一件現代的新衣，所以會有突兀感。」

桃園青年局回應，外牆顏色是依照專業程序辦理，也有參考設計庫顧問的專業意見，最後採定延續原有色系，維持整體環境視覺的連續性與協調性，而引發熱烈討論的，桃園城市配色建物還有這裡。

高架橋被塗成綠色，佇立在被柏油路老屋，水泥牆塞滿的城市中，這裡是桃捷G13南竹中正站的高架橋，綠色外觀直接把橋變成視覺主角，當地民眾說：「我是覺得綠色也不錯啊，剛好可以分辨它是綠線啊，而且綠色也算很明顯的一個顏色，是還OK，沒問題。」

當地民眾說：「我覺得應該是要整個把它統一成一種顏色，不要一下綠，一下灰，一下水泥色，這樣就不怎麼好看。」穿搭師(色彩學專家)莫菲說：「那像高架橋的水泥色，比較安全的配色就可以參考樹木的綠，像是森林綠啊，或是橄欖綠。」

好看不好看，每個人心中各有看法，公共建設設計跳脫以往風格，意外成為討論話題。

