桃市青年諮詢會優點子提案成果發表會 張善政鼓勵青年化構想為行動

張市長觀看青年提案。





桃園市長張善政27日前往青年事務局，出席「第六屆桃園市政府青年諮詢會優點子提案成果發表會」。張市長表示，桃園的進步不僅仰賴市府團隊的努力，更需要市民朋友的共同參與，其中青年世代更是擁有豐沛的創意與行動力，是推動桃園持續前進的重要力量，市府將持續攜手青年打造更進步的桃園。

張善政指出，市府透過青年諮詢會「優點子提案」及智慧城鄉發展委員會「為桃園做研究」等計畫，鼓勵青年從日常生活中發掘問題，進行小型研究並提出具體可行的政策建議。本次成果發表中，各組提出的構想多元且具前瞻性，市府各局處代表也到場聆聽交流，將把相關建議帶回研議，作為未來市政精進與政策規劃的重要參考。

第六屆青諮委員優點子提案報告。

張善政提到，針對青年建議建置「AI公共提案平台」，現行1999市民專線已累積龐大陳情資料庫，並持續導入AI技術，這將是深化公共參與的重要基礎。透過系統化分析陳情數據，有助引導市民與青年從實際需求出發，發想更貼近民意的政策建議。

AI技術已廣泛應用於語音轉文字、重點摘要及資訊整理，未來將協助議會推動相關應用，提升市政與議政的透明度與效率。

張市長與青諮委員們合影。

青年局表示，桃園市政府青年諮詢會是全臺首創的青年政策諮詢平台，本屆委員歷經8場跨局處研討會議，提出涵蓋教育、體育、交通、衛生、公共參與及文化等6大面向、共17項政策建議，充分展現青年以實際行動參與城市治理的成果。本屆最大特色在於「從討論走向行動」，透過參與式預算機制，讓青年提案不只停留於構想，更有機會落地執行。

活動現場亦同步規劃年度參與成果靜態展，回顧青年一年來投入政策討論與公共行動的歷程，展現深耕在地、參與市政的正向影響力及在城市治理中不可或缺的角色。包括市議員張碩芳、陳韋曄、張肇良、市府青年局長侯佳齡、社會局長陳寶民、文化局副局長唐連成、都發局總工程司陳瑛琺、環保局簡任技正黃伯弘、衛生局簡任技正葉潔瑩、勞動局專門委員張哲航、交通局專門委員巫秀堅、智發會主任秘書邱國豐、中壢區公所副區長鄭伊庭等均一同出席活動。

大合照。

