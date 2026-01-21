桃市青農榮獲日本「米．食味分析鑑定國際大賽」金賞，張善政市長肯定為臺灣農業爭光。(新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十一日接受農業局呈獻桃園市青農陳士賢榮獲二0二五日本第二十七屆「米、食味分析鑑定國際大賽」金賞。張市長表示，這項殊榮不僅是桃園的光榮，更是臺灣農業的驕傲。本次獲獎實屬不易，自己也親眼見證青農陳士賢將每一分血汗與心力，全數投入稻作中，期盼透過表揚，鼓勵更多青年返鄉、投入農業，為臺灣農業寫下新的里程碑。

獲獎青農陳士賢表示，感謝市府長期以來對農業的高度支持，讓青農能在桃園安心投入農業發展，也感謝農會及大園區公所對在地農民的協助與支援，讓農業經營更加穩定，最後感謝父母給予充分的支持與空間，讓他能勇敢追求理想。陳士賢並強調此次獲得金賞絕非一人之力，而是凝聚所有夥伴的共同努力。

農業局長陳冠義指出，本次競賽吸引全球五千零七十件產品參賽，競爭相當激烈，來自大園區的青農陳世賢能在眾多優秀作品中脫穎而出，榮獲世界金賞，實屬難得，充分展現桃園稻米的卓越品質與競爭力。這份榮耀背後是農民長時間投入田間管理、友善環境耕作，以及在製米各階段的細心與堅持，同時也感謝大園區農會及相關輔導團隊的支持，讓桃園優質好米得以走向世界。

農業局指出，「米、食味分析鑑定國際大賽」為世界規模最大的稻米競賽，須通過整粒值、食味值、味度值等多項嚴格檢測，並由專家進行官能品評決選，臺灣僅有兩位農民進入最終金賞決選，陳士賢憑藉完善的田間管理、肥培與水分調控、病蟲害整合防治，以及收割後乾燥、色選與冷藏等技術，突破層層關卡，成功站上世界舞臺。市府也特別頒發二百萬元獎金，肯定陳士賢在國際賽事中展現的專業實力與卓越成果。

農業局進一步表示，市府過去一年協助農友從稻米品種選擇、田間巡檢、肥料與病蟲害管理，到辦理講習輔導、食味檢測、盲簽抽樣及米質分析，逐步建立完整的參賽輔導體系，並在桃園區農業改良場及各區農會的共同努力下，形成具國際實力的「桃園代表隊」，讓世界看見臺灣農業實力。