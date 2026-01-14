桃市頒發114年度推動公民參與提案獲獎機關 張善政：落實公私協力共推市政

張市長致詞。





桃園市長張善政14日上午主持市政會議，頒發「114年度推動公民參與提案」獲獎機關。張市長表示，市府推動公民參與競賽評比，除了希望透過外界創意，彌補行政視角盲點外，更重要的是讓市民感受「參與在市政建設之中」，讓市政推動不僅是市府團隊的努力，更是全市市民共同投入的成果，具體落實公私協力精神。

張善政指出，藉由公民參與機制引入多元觀點，能與市府團隊的專業行政相輔相成，讓施政規劃更貼近民眾需求，也讓市民在公共議題討論與政策形成中扮演關鍵角色，進一步強化對市政建設的認同與連結。

大合照。

智發會表示，本次評選由都發局、勞動局、平鎮區公所及蘆竹區公所榮獲「最優獎項」，體育局、衛生局、龍潭區公所及八德區公所則獲得「次優獎項」。本次獲獎提案展現市府在多元領域的落實成果，榮獲最優獎項的4案各具特色：都發局「看見不一樣的舊城」透過駐地工作與議題市集，活化景福宮周邊老屋；平鎮區公所「三安市民活動中心戶外空間改造」深入蒐集鄰里意見，營造符合居民需求的地方特色空間；勞動局辦理工會幹部「性別平權培力」成長營，致力縮減性別落差；蘆竹區公所「公民x機關開箱行動」則導入審議民主，針對公共設施與決策參與提出性別友善升級建議。

智發會進一步表示，次優獎項同樣展現豐富創意，包括體育局藉由「身心障礙嘉年華」探討運動平權；衛生局推動「健康合夥人計畫」，邀請新住民參與衛教策略研擬；龍潭區公所「龍躍新市集」結合攤商與居民共創市場轉型；以及八德區公所邀請民眾提案行銷埤塘公園特色。智發會強調，透過公民參與機制，能讓市民意見實質融入政策規劃，進一步提升公共服務品質，落實開放政府與公私協力目標。

