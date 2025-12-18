桃市首創「市民共感」工作坊 以居民為主體共創未來社區

民政局長劉思遠致詞。





昔日軍事重地，變身市民創意孵化器！桃園市政府民政局18日在中原文創園區舉辦「市民共感．共創市民活動中心」空間工作坊，將園區內原為軍方庫房的「15號倉庫」，改造為「中壢區忠義市民活動中心」。不同於傳統公共工程「蓋好再啟用」的模式，市府攜手銘傳大學設計學院團隊，邀請在地里民、社區幹部與青年學子，以工作坊形式參與設計，共同打造社區未來的模樣 。

中原營區「15號倉庫」位於中壢區忠仁路33號，前身為中原營區15號庫房，過去是國軍後勤補給的重要據點，曾有「天下第一庫」之稱，是桃園地區最大物資分配與儲存中心。配合都市計畫變更與營區活化政策，「15號倉庫」將保留結構框架並進行整建，改建為忠義市民活動中心。

園區內原為軍方庫房的「15號倉庫」，改造為「中壢區忠義市民活動中心」。

為了強化公共建設與「人」的連結，民政局攜手銘傳大學設計學院舉辦「市民共感」工作坊，以居民為主體，規劃「水耕植栽實作」與「空間參與式設計」課程，作為空間美學的啟蒙。

由專業講師的帶領居民從認識容器、發泡礫石到營養液調配，體驗將「循環材料」轉化為美學作品的過程，為硬體建設注入軟實力，為忠義市民活動中心鋪下穩固基石。

大合照。

民政局長劉思遠表示，中原營區的轉型不僅是土地的活化，更是公共建設與市民對話的起點。透過「市民共感」系列課程，市府期望建立一套產官學合作的示範模式，讓公共建設在規劃初期就能廣納地方意見，讓忠義市民活動中心不只是一座建築物，而是凝聚社區情感、共學共創的場域，也讓舊軍庫卸下國防重任後，以嶄新的姿態繼續守護並服務市民。

民政局說明，忠義市民活動中心室內空間約256平方公尺，將規劃舞台、廚房、辦公及儲藏空間，可容納150餘人，預計民國115年7月完工，在保留歷史、滿足里民活動需求的同時，更成為串聯周邊產業與文創園區的重要節點。

桃園市政府民政局在中原文創園區舉辦「市民共感．共創市民活動中心」空間工作坊。

