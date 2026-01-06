桃市馬年春聯大玩諧音哏 馬載祿厚寓意「明仔載愈好」

市長張善政與副市長蘇俊賓、王明鉅、秘書長溫代欣、副秘書長金志聿、賴淑華等人，共同揮毫寫下馬年祝福。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府今(6)日發表丙午馬年新春春聯、福袋及紅包，2款春聯「馬載祿厚」、「馬吉來」大玩諧音哏，並延續蛇年春聯書寫，再次邀請在地書法藝術家王鈺權操刀，「元氣搖搖馬」福袋、紅包袋也融入動態機關設計，可以搖搖馬兒招好運，桃園市長張善政表示，每年春聯都絞盡腦汁發揮創意，不但有過年的氣氛，且要讓大家看了會心一笑，2款春聯將透過市府各據點發送，福袋將在過年期間於宮廟祈福參香時發送給民眾，同時祝福大家「明仔載愈好」、「馬吉來」。

2款春聯「馬載祿厚」由張善政署名、「馬吉來」由張善政與議長邱奕勝署名，「馬仔祿厚」將馬字化為昂首奔騰的駿馬，文字寓意「馬能載德，祿厚為基」，也似台語諧音「明仔載愈好」，寄託對未來一年越來越好的期盼，「馬吉來」象徵馬年吉祥到來，以台語朗讀也蘊含「欲錢來」、「麻吉來」的雙重祝福，期盼民眾財運亨通、親友相聚。

王鈺權說明揮毫創作理念表示，2幅作品的用筆有些微差異，「馬載祿厚」的文字內容有比較深厚的文化意涵，在書寫時以比較古典的方式呈現，線條的節奏也比較沉穩跟內斂，「馬吉來」文字十分直觀且親切，所以刻意用比較厚重的筆墨來呈現，讓整體感覺比較穩健、踏實，2幅作品在馬字則有共通之處，刻意寫得更為接近馬的形象，奔馬代表新的一年啟動，以及馬到成功、福氣隨行的祝福。

張善政、邱奕勝今與王鈺權、樂天女孩琳妲、熊霓一同展示春聯、福袋及紅包，並與副市長蘇俊賓、王明鉅、秘書長溫代欣、副秘書長金志聿、賴淑華，共同揮毫寫下馬年祝福，桃市府表示，「元氣搖搖馬」福袋以馬載祿厚為設計核心，造型來自童年記憶中的搖搖馬，搭配立體底座，可放置於桌上左右搖擺，馬背上則設計可轉動的金元寶與硬幣機關，寓意馬上賺錢、財源滾滾，紅包袋則融入馬吉來祝賀字樣，並搭配可轉動的元氣搖搖馬元素，增添動感與趣味，象徵馬年滿載福氣與財氣。

桃市府表示，21日起「馬載祿厚」春聯可至桃市府1樓服務台、各區衛生所、地政與戶政事務所，以及桃園、中壢、高鐵桃園站等3處旅遊服務中心，共計60處據點索取，「馬吉來」春聯將配送至桃園13區公所，讓民眾就近前往索取，也可至市府網站下載電子春聯，春節期間市長將走訪桃園各大公廟祈福參香，並發放福袋分享馬年福氣與好運。

桃市府6日發表丙午馬年新春春聯「馬載祿厚」、「馬吉來」。(記者鄭淑婷攝)

桃市府「元氣搖搖馬」福袋及紅包袋，動態機關設計可左右搖擺，饒富童趣。(記者鄭淑婷攝)

