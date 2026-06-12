桃市高中生大學申請入學表現亮眼 錄取率66%優於全國

南崁高中張智鈞錄取高雄醫學大學牙醫學系。圖：教育局提供

115學年度大學申請入學於昨(11)日放榜，桃園市立高中學生錄取率達66%，優於全國錄取率56.31%。大學「個人申請」管道旨在落實「適性揚才」。第一階段先以學測成績進行初步篩選；第二階段由各大學校系自主評量，除了審查「學習歷程檔案」（包含修課紀錄、課程成果、多元表現、學習歷程自述及其他）外，部分校系亦會搭配面試、筆試或現場術科創作，此機制有助於大學全面評估學生之個人特質與潛能，兼顧適性發展。

觀音高中許榤洺錄取國立中正大學外國語文學系，同時準備個人申請入學及美國加州州立大學，結果獲得雙料錄取的佳績。。圖：教育局提供

教育局提到，永豐高中個人申請入學成果亮眼，錄取率90％，錄取元智大學工業工程與管理學系的學生黃家瑩為新住民子女，黃家瑩身體較虛弱，偶有因健康狀況缺課，但她仍積極學習跟上進度，入學時考入永豐雙語實驗班，升高二時考進數理專班，高三模擬考因職涯未定向也選考社會科，在準備個人申請時全力以赴，考取多所桃園在地大學。

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新屋高中個人申請錄取率亦高達83%，其中近兩成學生成功錄取國立大學，展現優異的學習成果與多元潛能。錄取清華大學外文學系的林于杋，成長於單親原住民家庭，高二時家中經濟壓力一度讓他面臨學業與現實的考驗，但他始終相信教育是改變未來的重要力量，因此選擇半工半讀，努力兼顧生活與課業。高二起展現高度自律，成績逐漸穩定進步。原有繁星推薦機會的他，認為文學領域需要更豐富的學習資源與國際視野，因此決定放棄繁星，勇敢挑戰申請入學，朝理想的頂尖大學邁進。準備期間經常熬夜撰寫備審資料，並主動與英文老師反覆晤談、練習面試。最終憑藉堅持與努力，如願錄取清華大學外文學系，也為自己開啟更寬廣的未來。

南崁高中個人申請錄取率逾6成，錄取高雄醫學大學牙醫學系的學生張智鈞，三年前以國中會考 5A8+的優異成績畢業，考量就近入學及希望與國中同儕共學，選擇就讀南崁高中。他格外強調「及早準備」的重要性，在高一時展現高度自律，周末常待在圖書館，並在一年內背完五、六千個英文單字，讓高二、高三能有更多餘裕應對其他學科。在高三前的暑假就已將學測進度讀完，以從容的心態應戰。即使數學曾遭遇模擬考僅9級分的挫折，他也透過釐清觀念與持續練習成功逆轉，他十分感謝學校及導師的全力支持，不僅提供大量練習資源，更帶領他參加由專業牙醫師擔任面試官的模擬面試，讓他提前練習醫科面試的高壓環境。他建議學弟妹，「放下手機」就能多出許多時間，並鼓勵大家專注於當下目標，不要盲目跟隨他人的節奏，以自身經歷證明，選擇離家近的社區高中，透過自律規劃同樣能攀上頂尖校系殿堂。

教育局表示，觀音高中一貫秉持著「找到每一位學生的優勢與亮點，幫助每一位學生找到自己的大學之路與人生方向，讓每一位學生都能夠發光發熱」的理念培育人才，錄取國立中正大學外國語文學系的學生許榤洺，雖然於繁星推薦未錄取理想的大學，仍未氣餒的再接再厲，同時準備個人申請入學及美國加州州立大學，結果獲得雙料錄取的佳績。

平鎮高中雙語實驗班的學生許嘉辰，父親是身障人士、母親為新住民，家境較為艱苦，憑藉堅持與努力，從高一段考失利中重新振作，每逢考前數週勤奮苦讀，逐步奠定扎實基礎。高三期間成績大幅躍升，多次模擬考獲得班群前三名，雖曾因病影響表現，仍以師長勉勵「訓練到雖非最佳狀態也能發揮」的方針調整讀書策略，再度奪回班群第二。學測後透過陽明交大「屯蒙－人文社會組」弱勢招生管道錄取，展現逆境中把握機會、勇於追夢的精神，也印證只要理解並珍惜每一次機會，就能開創屬於自己的成功道路；同校的學生廖宥凱則在家境困苦中仍秉持毅力，母親一肩挑起經濟重任，是他逆境中的光亮。面對經濟與生活壓力，廖宥凱始終堅持求學、不向逆境低頭。由於需分擔家庭責任，可運用於學習的時間有限，卻更加珍惜每一次努力的機會，以堅定毅力持續精進自我。他相信逆境並非阻礙，而是推動自己前進的力量，如同逆風使人跑得更加奮力，讓他在追逐夢想的過程中不斷突破自我、持續成長，展現面對挑戰勇於奮鬥、積極向上的生命韌性。

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