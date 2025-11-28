桃市高原國小率學童從家鄉出發 推動環境與科學教育

桃園市高原國小「水環境科學小群成果發表會」今日登場。圖：教育局提供

桃園市高原國小「水環境科學小群成果發表會」於今（28）日登場，展現學校以科學探究與社區協力推動環境教育的成果。高原國小以打鐵坑溪為起點，結合生態觀察、環境監測與公民行動，讓孩子們從家鄉出發，用行動實踐環境永續，展現桃園教育扎根地方、連結社區的亮眼成果。

高原國小以熱忱與專業推動環境教育，讓高原國小成為社區共學、永續教育的典範。圖：教育局提供

教育局表示，高原國小位於打鐵坑溪流域，鄰近石門水庫、埤塘與水圳系統，擁有得天獨厚的自然環境。學校自112年成立「水環境科學小群」以來，由教師、家長與三坑水巡守隊共同帶領學生展開長期觀察與研究。課程涵蓋水質測量、生態紀錄、地形模型製作、GIS應用及公民行動等，內容橫跨自然科學、人文地理、美術與社會學習領域，讓學生在跨學科探究中培養問題解決與資料分析能力。

高原國小以打鐵坑溪為起點，結合生態觀察、環境監測與公民行動，讓孩子們從家鄉出發，用行動實踐環境永續。圖：教育局提供

教育局提到，高原國小不僅以科學為方法，更以行動為核心。學生在淨溪過程中主動發現蛇籠鐵絲危害溪流，並撰寫公民信件成功促成市府處理，展現出令人敬佩的社會關懷與公民意識。這樣的課程讓孩子學會觀察、思考、溝通與實踐，是新課綱精神最好的展現。

教育局指出，高原國小的努力也屢獲肯定，近年榮獲信義房屋「社區一家」首獎、微笑台灣「安麗益之源」獎、金車文教基金會「愛讓世界轉動」潛力獎，以及桃園市第64屆科學展覽會第二名等殊榮。透過與三坑水巡守隊的合作，師生以實際行動守護打鐵坑溪，將地方知識轉化為教學資源，成功打造「從家鄉出發的科學教育模式」。

教育局感謝高原國小校長林志展及老師黃怡平相關團隊，以熱忱與專業推動環境教育，讓高原國小成為社區共學、永續教育的典範。未來市府將持續支持學校推動環境與永續相關課程，培育更多具科學素養與公民行動力的下一代。

