桃市鰻苗架減半 護海岸利公安

鰻苗捕撈旺季即將到來！每年11月至隔年2月是鰻苗洄游至桃園沿岸的高峰期，也是開放鰻苗捕撈的重要季節，桃園市環保局表示，因漁民常於夜間捕撈，但使用的木材及鐵管卻造成民眾絆倒及刺傷，環保局自民國109年起展開巡查作業後，鰻苗架列管數量已大幅減少5成。

桃園市海資處長林立昌表示，為兼顧漁業發展與海岸安全，積極推動鰻苗捕撈環境管理，近5年來結合巡查、輔導與宣導3大措施，並於109年起每年辦理2次以上沿岸巡查，重點稽查裸露鋼筋、網具未清理等高風險項目，鰻苗架列管數量已由109年的148件下降至114年的64件，大幅減少5成，顯著提升海岸安全與作業秩序。

海資處表示，鰻苗素有「水中白金」之稱，具高經濟價值，每到捕撈鰻苗旺季，常見漁民於出海口附近沿岸架設鰻苗架，並於夜晚捕撈；傳統鰻苗架多以木材或鐵管、鋼筋為主結構，並將漁網固定於潮間帶，每當退潮時，容易造成民眾絆倒或刺傷，有公共安全疑慮。

海資處呼籲，因冬季寒冷及海象惡劣，請注意潮汐與海象，避免單人作業，落實「合法捕撈、安全作業、友善環境」永續漁業3大原則，守護海岸生態環境。