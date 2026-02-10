桃市龍岡國小食農教育結合眷村麵點 傳承地方記憶與文化

即將遷校的龍岡國小於近日舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩 × 眷村 × 客家麵點」親子手作活動。圖：教育局提供

為深化食農教育並陪伴學生面對校園遷移，桃園市教育局支援學校結合在地文化推動課程。即將遷校的龍岡國小於近日舉辦「味道帶路．遷校記憶──感恩 × 眷村 × 客家麵點」親子手作活動，透過料理實作與文化體驗，為學校推動食農教育課程帶來溫暖而具意義的成果。

親師生從揉麵、包餡到蒸煮，實際體驗包子製作的完整過程。圖：教育局提供

教育局表示，此次活動特別邀請知名網路料理創作者──章新老師與豫魯老師到校指導，帶領親師生從揉麵、包餡到蒸煮，實際體驗包子製作的完整過程。活動當天校園裡香氣四溢，孩子與家長分工合作，在動手之間交流情感，讓料理成為串連世代的重要媒介。活動亦融入龍岡地區多元文化特色，由於龍岡向來是閩南、客家、外省、滇緬與新住民文化交會之地，兩位老師以外省二代擅長的眷村麵點技藝，引導孩子在實作中自然接觸不同文化樣貌，讓飲食成為理解社區文化的重要起點。

孩子在實作中自然接觸不同文化樣貌，讓飲食成為理解社區文化的重要起點。圖：教育局提供

活動中，也是中壢龍岡在地人的章新老師，透過生動故事，引導孩子從料理走進歷史與土地。他從饅頭與包子的演變談起，連結龍岡地區眷村發展與校名脈絡，讓孩子在揉麵的同時，也更認識自己生活的社區背景。章新老師也提到，包子所呈現的不只是一道料理，更是一種承載地方記憶與文化情感的載體，讓孩子在實作中體會「這塊土地的味道」。

食農教育不只是飲食技能的學習，更是培養學生尊重生命、珍惜環境與面對改變能力的重要途徑。圖：教育局提供

值得一提的是，此次活動所使用的食材，亦來自學生長期參與的學習歷程；香菜由孩子在校園中親手種植、照顧，客家鹹菜則是師生共同栽培、醃製的成果。孩子清楚知道，入口的不只是料理，更包含農事的辛苦、等待的過程，以及對土地與人的感恩。參與活動的學生郭恩汝表示，能把親手做的包子帶回家分享，讓她感到特別有成就感，「因為裡面有我們自己種的菜，會想到學校以前的生活。」她也說到，雖然即將搬校有些不捨，但透過這些活動，覺得舊校園的記憶不會消失。

家長會長表示，透過親子共同參與的活動，家長能更清楚看見孩子在學校的學習歷程，也更理解學校如何用課程陪伴孩子面對遷校這件大事。「這不只是做料理，而是讓孩子學會珍惜與感謝，也讓家長放心孩子在變動中仍被好好照顧。」校長彭康助接著表示，這場活動不只是一次體驗，而是學校一整年食農教育的總結成果。今年度學校參與桃園市114年度「友善環境・健康好餐」食農教育推廣計畫，透過三項子計畫的推動，將「遷校」這個孩子正在經歷的真實議題，轉化為可學習、可理解、也能安放情緒的課程內容，這個計畫並於近 30 所學校中，榮獲「優等」肯定。

教育局表示，食農教育不只是飲食技能的學習，更是培養學生尊重生命、珍惜環境與面對改變能力的重要途徑。未來，學校將持續結合在地特色與學生生活經驗，推動多元而具深度的食農教育，陪伴孩子穩健迎向下一階段的學習旅程。

學校今年度的食農教育課程，並非零散活動，而是以遷校歷程為主軸，系統性規劃不同年段的學習內容。低年級以校園酪梨樹為教材，理解生命延續與準備；中年級從動物福利蛋出發，思考飲食選擇與生命價值；高年級則透過製作梅子醋，學習時間、記憶與告別的意義。本次「味道帶路．遷校記憶」活動，正是將一整年學習經驗重新聚合的重要時刻。

