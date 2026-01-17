桃市「失業勞工子女助學補助」開跑 1/19起至3/23截止郵戳為憑





桃園市政府114學年度第1學期「失業勞工子女助學補助」，受理申請期間自115年1月19日至3月23日止，如經勞動部「失業勞工子女就學補助」審核通過，可再向桃園市申請「桃園市失業勞工子女助學補助」，最高再補助9,800元。

市府勞動局表示，本計畫採加碼補助方式，補助金額比照「軍公教員工待遇支給要點」子女教育補助標準，只要是設籍桃園市4個月以上之非自願離職失業勞工，子女就讀私立大專校院，可先向勞動部申請2萬6,000元補助，再向桃園市政府申請最高9,800元助學補助。

失業勞工已請領其他各級政府就學費用補助或學雜費減免，且符合本補助申請條件者，仍得提出申請，桃園市將依失業勞工子女學雜費應繳納金額扣除勞動部2萬6,000元補助後，予以加碼補助，讓您安心謀職就業、子女就學無礙。

114學年度第1學期受理申請期間自115年1月19日至3月23日止（以郵戳為憑），相關申請書表可向桃園市各就業服務中心（台）或各區公所索取，亦可至桃市府勞動局網站下載（桃園市政府勞動局 https://lhrb.tycg.gov.tw/%3E 業務資訊>勞資關係服務>勞工權益基金>失業勞工子女助學補助)。



