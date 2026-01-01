桃市-巨幅國旗吸睛 竹縣-衝刺60萬人口 苗縣-摸彩大獎豪華

桃市元旦升旗典禮拋勝利彩帶，市長張善政表示，共同為中華民國打拚。（新聞處提供）

記者陳華興、彭新茹、謝國金∕綜合報導

桃園市元旦升旗典禮今年移師長庚養生村舉行，國軍二一砲指部官兵進行巨幅國旗展旗，展現磅礡氣勢；新竹縣政府於府前廣場舉辦元旦升旗典禮，吸引數千民眾同場欣賞；苗栗縣政府睽違三年再度回到縣府第一辦公大樓前廣場，舉辦元旦升旗典禮，今年典禮以「馬年旗開旺，苗栗願景亮」為主軸，象徵縣政在新年度持續奔馳向前、開啟全新願景。

桃園市長張善政一日上午前往龜山出席升旗典禮，張善政表示，期盼新的一年各產業持續蓬勃發展，市民在各領域全力揮灑，為桃園、為中華民國共同努力打拚。

升旗典禮活動邀請民歌歌手施孝榮登台獻唱，以渾厚溫暖歌聲為新年揭開序幕；國軍二一砲指部官兵進行巨幅國旗展旗，展現磅礡氣勢；樂天女孩則帶來「催落曲」帶動跳，邀請全場民眾一同拋出象徵國旗意象的「勝利彩帶」，為桃園新年注入祝福與希望。

竹縣長楊文科上任第八年元旦升旗，感謝鄉親支持縣政工作，竹縣有望在今年年底突破六十萬人口。（記者彭新茹攝）

新竹縣長楊文科上任第八年元旦升旗，同時舉辦聯合服務中心、數位發展處、高齡長照處揭牌典禮，楊文科表示，感謝鄉親支持縣政工作，竹縣有望在今年年底突破六十萬人口。

升旗典禮邀請忠信學校山前女子槍隊、新竹縣客家新曲團隊及新竹縣新埔鎮上寮社區發展協會等團體演出，並由新竹縣後備憲兵荷松協會、忠信學校山前女子槍隊及憲兵第二０五指揮部新竹憲兵隊協助典禮儀式，共同迎接國旗進場，接續由國內外歌唱比賽多次獲獎的泰雅之聲合唱團四名成員及二名學生擔任國歌、國旗歌領唱，典禮隆重溫馨。

而苗栗升旗典禮一大亮點是「超豪華摸彩活動」，獎項規模為歷年最豐富，包括iPhone 十七 二五六G、大尺寸智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等，共計十五項大獎、一一一件摸彩品，讓民眾在新年第一天就能帶回滿滿喜氣，現場並限量發放國旗帽、小國旗及摸彩券，與鄉親共享新年喜悅。