桃市「百倍奉還」活動推出僅1週 登錄金額破1億元
〔記者謝武雄／桃園報導〕為搶全民普發1萬元現金商機，桃園市政府推出「桃園百倍奉還」活動，從11月12日起到12月31日，只要消費滿100元就可參加抽獎，最高可獲得現金100萬元，截至昨中午12點，累計登錄發票已突破13萬張，總消費金額逾1億元，經濟發展局長張誠說，只要民眾來桃園消費登錄發票，每滿100元就可獲得1組抽獎序號，消費金額1000元就有10組抽獎序號，1張發票最多可獲得600組序號，中獎機率大增。
張誠說，活動期間從11月12日到12月31日結束，發票登錄時間則從11月13日開始至2026年1月7日，發票滿100元即可獲得1次抽獎序號，獎項包括「天天抽」每天抽現金1萬元1名，共50次；「週週抽」每週抽現金5萬元1名，共8次；「月月抽」現金10萬元1名，共2次；「壓軸抽」現金100萬元1名，另每人在各類獎項中僅能獲獎1次，例如獲得天天抽獎項後，就不能再重複領取同類獎項，但可以繼續再抽週週抽、月月抽、壓軸抽。
桃園市長張善政今主持市政會議時表示，「桃園百倍奉還」活動近9成消費金額集中在1000元以下，主要以餐飲、民生用品、小額零售及家庭週末購物為主，消費熱點集中在桃園與中壢商圈，也鼓勵民眾把握普發現金的消費機會，帶家人出門走走，促進家庭互動，同時讓桃園商家享受到經濟紅利。
