桃市「百倍奉還」登錄金額突破11億 桃園消費抽大獎

桃市「百倍奉還」登錄金額突破十一億，張善政市長歡迎國人在桃園消費抽大獎。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十七日上午主持市政會議時表示，十一月十二日推出「普發一萬．桃園百倍奉還」活動，截至十二月十五日，註冊會員已達七萬五千人，登錄發票消費金額突破十一億，民眾參與程度超越過往，歡迎國人持續踴躍在桃園消費。

張善政指出，活動採不定期抽獎方式，目前已有三十三名幸運得主獲得一萬、五萬及十萬元不等的獎金。「普發一萬．桃園百倍奉還」活動將啟動「第二階段加碼」，針對已登錄發票的會員，額外提供二百組、每組二千元的抽獎機會，盼以此帶動桃園商圈及觀光工廠的消費熱度。

廣告 廣告

經發局表示，目前正如火如荼進行的「觀光工廠週」，串聯市內多家知名觀光工廠祭出專屬優惠，邀請民眾「一起玩，一起賺！」。只要在十二月十三日至十二月二十日之活動期間，至特約觀光工廠消費滿一百元，即可參加觀光工廠加碼抽二千元的活動，還可以參考活動官網上的特約店家資訊，享受觀光工廠的專屬優惠與好康。

經發局進一步指出，緊接在「觀光工廠週」之後，「商圈週年慶」將於十二月二十日接力開跑，屆時將有更多桃園好吃、好買、好玩的商圈店家加入響應行列，共同炒熱年底消費熱潮，歡迎國人在桃園消費，在歲末年終的節慶氛圍中一起抽大獎，獎項抽不完，開心迎接二０二六年。