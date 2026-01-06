桃市1男大生教室內倒下不治 初判心因性猝死

男大學生在教室倒下，桃園市政府消防局派遣救護車前往救援。(資料照，記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1所大學21歲男學生，5日上午10點多，在教室內倒下，由校護評估無意識、呼吸，先行CPR，後由消防局救護人員到場接手並送往中壢天晟醫院搶救，仍回天乏術，相驗後研判該生為心因性猝死，是否與低溫有關仍待調查釐清。

據了解，該生並沒有相關病史，當天他在教室倒下後，其他學生趕忙打119，並通知校護前來處置，與趕來的中壢消防分隊消防隊員先後進行急救，經送醫搶救仍不治，讓學生們非常驚訝，學校也緊急要求所有老師要提醒學生多注意天氣變化與保暖。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍!冷氣團+輻射冷卻下探6度 溫度回升時間曝

死者才穿？ 她天冷睡覺穿襪慘遭阿嬤臭罵 中醫給解答

67歲阿公為3孫找工作 靠「僱用獎助」再就業撐起一個家

外資全撤！美智庫分析武力犯台代價：10萬共軍傷亡、中國恐爆兵變

