桃市1/19起試辦【11】中山長興幹線公車 市民卡免費搭乘

為提升公車服務品質，且配合桃園捷運陸續通車，桃園市政府於本年度推動幹線公車計畫，除了將加密既有幹線公車班次外，預計新闢七條幹線公車路線，其中之一「【11】中山長興幹線」將以試辦方式上路，自115年1月19日（一）起正式營運，串聯捷運站、火車站等重要交通節點服務，並強化中壢往返八德地區之通勤與通學服務。

桃園市政府交通局局長張新福表示，「【11】中山長興幹線」由桃園客運公司負責營運，優先採用新世代電動公車行駛，路線自中壢公車站出發，行經龍岡路、環中東路、中山東路、長興路及建國路，抵達八德大湳地區後原線返回，採循環線營運模式，全程里程約27.9公里。

張新福說，本路線試辦期間每日規劃往返10班次，收費方式比照市區公車採里程計費，但民眾持桃園市市民卡可享免費乘車優惠，且適用TPASS通勤月票方案。交通局期望透過幹線公車的推動，提供市民更便捷、穩定且具吸引力的公共運輸選擇。

桃園市政府交通局表示，市府將持續透過幹線公車計畫健全整體公車路網，提升公共運輸服務效率與市民出行便利性。交通局也提醒，民眾搭乘前可先至桃園市公車動態資訊系統（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）或下載「桃園公車」APP，查詢路線、班次時刻及即時動態，以節省候車時間。

