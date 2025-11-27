桃市11月交安會報 張善政：持續精準改善易肇事路口、加強幼童專用車稽查

交通局業務簡報。





桃園市長張善政27日下午主持「114年11月份桃園市道路交通安全會報」，聽取交通局及教育局分別以「易肇事路口改善（市府）」及「本市幼童專用車研習實施情形」為主題進行專案報告。張市長於會中指示交通局持續依事故數據滾動檢討並精準改善高風險路口，並結合適當的標線劃設及路口規劃，全方位降低道路事故風險。同時，張市長也責成教育局持續透過聯合稽查、研習與完善幼兒園專車管理制度，為幼童打造更安全的乘車通學環境。

交通局表示，本次易肇事路口改善以「導引動線調整」、「增加行人空間」、「改善視距」及「抑制違規行為」為核心，針對事故成因逐一研判並提出工程對策。例如中壢區龍岡路二段與環中東路二段路口多為轉彎與變換車道造成碰撞，市府已重新繪設轉彎導引線、增設標線型人行道、延伸虛擬島頭並調整待轉區，以提升轉向安全；在中北路二段與龍岡路一段路口，因左轉動線複雜易形成車流糾結，則採取偏心左轉車道、縮小路口、行穿線退縮以及截角外推等措施，改善車流衝突。

交通局進一步說明，平鎮區永樂路、康樂路與龍岡路一段因銜接地下道內外側車流於路口轉向易生事故，故增加全時段禁止右轉及幹支道劃分，以提升辨識性與行車秩序；桃園區民生路與民光東路、民光路路口也透過增設左轉車道、擴大行人停等區、設置槽化島與行穿線退縮等工程，以期降低行人、機車與車輛的衝突風險。

教育局表示，全市今（114）年核備幼童專用車共581輛，截至9月底已完成255輛查察，合格率達89.8%。依稽查的結果，常見違規項目包括超載、載送對象不符、滅火器過期等情形。所有違規案件均依規定裁處，並限期30日改善，教育局亦將進行複查以確保改善確實到位。

在研習與管理面向，教育局說明，依《幼兒教育及照顧法》規定，新進駕駛與隨車人員須完成基本救命術及安全教育訓練。研習內容除涵蓋緊急事故處置、車輛保養與交通法規外，也包含幼童乘車照護、事故情境演練等課程，以提升實務應變能力。後續教育局將從3大方向精進管理，包括定期查核駕駛及隨車人員研習情形、落實專用車檢驗與駕駛資格審核，以及強化駕駛與隨車人員交安宣導及完善事故通報流程，盡早介入控管可能風險，確保全市幼兒乘車安全。

