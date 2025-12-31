桃市113年調解業務成效亮眼 張善政肯定基層調解量能

桃市113年調解業務成效亮眼。





桃園市長張善政31日上午主持市政會議，頒發「113年度調解行政績效考核績優公所」獎項，表揚中壢區公所、楊梅區公所及八德區公所等調解績效表現優異單位。張市長表示，日前走訪區公所時，看到調解室人潮絡繹不絕，顯示調解制度在基層社會中的重要性。桃園市每年調解案件逾萬件，成功率接近9成，代表調解委員與區公所團隊長期投入，成為化解紛爭、穩定社會的重要力量。

張市長分享，近年有越來越多地方仕紳將擔任調解委員視為一項榮譽，不僅願意投入時間服務鄉里，甚至為了符合制度與專業要求，主動進修法律相關課程、取得學分，只為能更專業地協助民眾解決紛爭，上述情況正是桃園調解制度能夠維持高品質與高成功率的關鍵。張市長感謝所有區長、調解委員與行政同仁的付出，並責成區公所未來如有辦公空間新建或整建的機會，應優先檢討並擴充調解空間，為調解委員及民眾提供更完善、友善的調解環境。

廣告 廣告

張善政肯定基層調解量能。

法務局表示，113年度全市各區調解委員會共受理12,264件調解案件，調解成立10,348件，成立率達84.4%，有效減輕法院訴訟負擔，並促進地方和諧。本次調解行政績效考核由中壢區公所以制度化管理與資訊建置榮獲第1名，楊梅區公所透過改善軟硬體設備與創新電腦化作業獲第2名，八德區公所則因完善獨立調解空間與落實便民服務獲第3名。法務局強調，調解制度不僅是解決紛爭的機制，更是建立信任、促進理解的重要橋樑，未來將持續與各區公所攜手，打造兼具效率、人性與溫度的調解服務網絡。

更多新聞推薦

● 跨年前夕怒吼！大城鄉上百村民持鋤抗議風機進逼聚落 要求彰品風電立即停工