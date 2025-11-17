桃市114年淨零生活永續頒獎 張善政感謝各界攜手共創宜居城市
「114年桃園市淨零生活永續頒獎典禮」17日下午於市府B2大禮堂舉行，言有192個永續績優單位接受表揚。桃園市長張善政與會表示，今（114）年民間綠色採購總金額在10年間成長5倍，綠色產品銷售額亦成長3倍，無論在採購端或商品端，相關數據皆顯示企業與社會在永續發展上的貢獻，感謝企業、社會各界與市府攜手推動永續、共創宜居城市。
張善政指出，過去表揚多聚焦於「綠色採購」單一面向，今年則大幅擴大範疇，延伸至十大類獎項，完整呈現桃園在永續政策推動上的多元成果。
張善政強調，除企業表現亮眼外，桃園在社區永續方面亦名列全國之冠，桃園市獲得環境部低碳永續家園之里層級銀級認證數量居全國第一，足見各界長期投入的努力。他也感謝企業在百忙之中仍願意履行社會責任，共同為下一代打造更健康、美好的生活環境。
環保局表示，本次共頒發綠色採購、綠色商店、環保標章旅宿與旅行業、環保團購、低碳永續家園認證、環境教育、廢棄物處理機構評鑑、資源化技術精進、企業河川認養及永續行動貢獻等十類獎項。
113年民間企業綠色採購申報金額達91.2億元，創歷年新高，其中19家企業申報金額超過1億元、10家連續申報十年，另有4家獲得國家企業環保獎；綠色商店產品銷售額達12.3億元，旅宿及旅行業共有25家取得環保標章，環保團購金額則達336萬元。未來市府將持續推進2050淨零轉型，讓永續成為市民日常生活的一部分。
環保局指出，桃園市榮獲銀級最高認證的里數為全國最多，中壢區、八德區、楊梅區及桃園區成果皆十分亮眼，中壢區更獲區層級銀級認證；第十屆環境教育獎特優單位包括社子國小、大溪木藝生態博物館等。
桃園工業產值達新台幣4.7兆元，事業廢棄物資源化率超過88%。市府自99年起辦理廢棄物處理機構評鑑，今年共有16家業者獲得最高A級評等，其中中台資源科技累積15次獲得A級，絃瑞科技更由C級躍升至連續三年A級，顯示靜脈產業技術持續精進。企業與團體亦積極參與河川認養，全市累計認養長度達160公里，共10家獲特優獎、17家獲優等獎，展現桃園「永續治理、全民參與」的堅實能量，共同守護城市水環境。
