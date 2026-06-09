桃市115警察節表揚警政楷模及協勤民力 張善政：強化警政能量守護桃園治安
桃園市長張善政9日上午於市府大禮堂，出席「115年警察節慶祝大會」。張市長表示，6月15日為一年一度的警察節，市府特於節日前夕舉辦表揚活動，肯定第一線警察同仁與民力夥伴的辛勞付出，並代表全體市民致上最誠摯的感謝。市府將持續扮演警察同仁及民力最堅實的後盾，共同提升桃園治安水準與居住品質。
張善政市長在市警局局長廖恆裕陪同下，與市議員徐其萬、張碩芳、張秀菊、臺灣桃園地方法院庭長袁雪華、桃園市調查處副處長李孟縞、桃園地檢署襄閱檢察官黃榮德、市府警察局長廖恆裕、桃園市退休警察人員協會理事長馮榮顯、桃園信用合作社理事主席蘇家明、桃園市警察之友會理事長吳嘉隆、桃園市義勇刑警協會大隊長彭久明、守望相助大隊大隊長蕭毓中、民防大隊大隊長高世嘉、志工大隊大隊長周矢綾、山地義勇警察隊大隊長曾鴻姿等人一同出席活動。
張善政指出，警察同仁日常執行各項勤務、維護社會秩序，工作繁重，市府對此高度重視，積極推動警政基礎建設與執勤環境改善。近年來，桃園多處派出所已陸續完成重建或動工改建，警犬隊辦公廳舍亦於今（115）年6月1日正式動工；此外，市府持續汰換並添購警用汽機車，期望藉由更完善的空間設施與執勤裝備，提升同仁執勤效率，全面強化打擊犯罪能量。
張善政提到，面對犯罪型態日趨科技化、手法快速演變的挑戰，市府積極引進智慧科技輔助警政工作，持續充實建設中心相關設備。桃園去（114）年以關懷青少年為核心的科技治理模式，榮獲2025首爾智慧城市獎銀獎肯定，正是本市推動智慧警政、守護市民安全的具體成果。
張善政亦特別感謝民力大隊長期投入社區治安、災害協勤及志工服務，民力夥伴是守護桃園治安最可靠的支持力量。近期民調顯示桃園警政治安滿意度在六都中提升幅度最高，這份榮耀歸功於全體警察同仁與民力夥伴的共同付出。
警察局表示，本次大會共表揚48位警務楷模、6位資深績優警察獎章代表，以及19位績優協勤民力，充分肯定桃市警員在打擊犯罪工作上的卓越貢獻。其中，刑事警察大隊偵查員吳婕寧表現出色突出，於114年間憑藉精湛的偵查技巧，屢次破獲重大電信詐騙案、成功瓦解多個詐騙集團，在群眾優秀人員中，踐行「第62屆全國模範警察」慣例，並受邀赴揚部警政署接受表揚，桃警同仁除感到與有榮焉外，更高度肯定吳員戮力從公的優異表現。
此外，為發揚波麗士熱血公益與博愛精神，桃警團隊於6月2日、5日結合新竹捐血中心，分別在龜山區桃園巨蛋及平鎮區上海路250號前廣場舉辦捐血公益活動，號召警察同仁、協勤民力及民眾挽袖捐血；現場同時結合交通安全、反詐騙及反毒等政令宣導，成功將宣導融入溫馨的公益活動，展現警察剛柔並濟的執法力量。
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