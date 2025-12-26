桃市12月道路交安會報 張善政：持續精進打造友善安全用路環境

北區養護工程分局說明桃園市內省道易肇事路口的改善成果。





桃園市長張善政26日下午主持「114年12月份桃園市道路交通安全會報」，聽取教育局及交通部公路局分別以「慢車及機車安全防禦騎乘教育」及「易肇事路口改善（省道）」為主題進行專案報告。張市長表示，近期桃園交通事故率在六都中降幅顯著，感謝市府團隊與各委員的努力，未來將持續盤點問題並逐步精進，為市民打造更安全的用路環境。

教育局指出，為養成學童交通安全正確行為，自111學年度起各校每學年至少實施4小時交通安全課程與4小時教師研習，並依學齡融入行人、自行車、微型電動二輪車及機車防禦駕駛等觀念，今(114)年全市279所學校均達成目標，累計學生參與達184萬人次、教師1.9萬人次。此外，市府自98年起推動自行車考照制度補助專案，今年共有112校參與、1萬3,000名學生受惠，並針對無照駕駛之高風險學生實施三級輔導，明（115）年將持續加強交通法規新制與機車考照補助的宣導，宣達本府「有照最罩，安全才有罩」之核心理念。

張市長致詞。

交通部公路局表示，桃園區中山路與三民路口易發生事故，故重新規劃車道寬度並增設偏心左轉車道，也調整指示牌面及增繪直行導引線，以提升辨識性與行車秩序；中壢區環北路與延平路透過擴大機慢車停等區及車道寬以改善車流衝突；三民路及永安路五叉路口則透過調整車道規劃與停等區長度、設置彩色引導標線導引路人正確穿越路口，有效降低碰撞事故的發生。

交通局長張新福指出，本市前50處易肇事路段中，市府所轄道路占30處、省道則占20處，其中省道因人車流量大、路線擠壓情形嚴重，因此列為優先改善重點。此外，鑒於過往改善報告多集中於下半年，為提升整體改善效率，建議明年度請交通部公路局將20處省道路口分散納入每月交通安全會報中逐一提出檢討與改善對策，以確保所有路段均能如期完成盤點與改善。

交通局長張新福說明桃園市前50處易肇事路段。

