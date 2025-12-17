桃市AI智慧號控獲Gartner政府數位創新服務獎
記者陳華興／桃園報導
桃園市長張善政十七日在政會議上表揚桃園市榮獲「二０二五年Gartner政府數位創新服務獎」，並由Gartner臺灣區副總裁廖銘仁頒發獎座予張善政市長。張善政表示，Gartner為全球具高度指標性的資訊顧問與研究機構，其評選結果具國際公信力，桃園能在亞太區評比中脫穎而出、榮獲首獎實屬不易。一一四年市府於國內外各項數位與科技評比中共獲得二十五項獎項，展現各局處主動投入、跨域合作及務實推動市政創新的成果，市府也將持續提供必要的資源與預算支持，鼓勵創新應用落實於市政服務。
張善政指出，市府推動智慧城市並非以得獎為目的，而是著眼於提升市政服務品質與行政效率。透過參與國際評比，市府得以檢視桃園在全球智慧治理發展中的定位與水準，作為持續精進的重要參考依據。
Gartner臺灣區副總裁廖銘仁表示，桃園市政府已連續兩年榮獲Gartner政府數位創新服務獎亞太區首獎，創下政府部門紀錄，顯示桃園在AI與智慧科技治理上的整體實力。今年全球約有三百件作品參賽，競爭相當激烈，市府交通局提出的獲獎計畫表現突出，成功擊敗其他國家政府提案，相關成功案例未來也將彙整為研究報告，向全球分享。
智發會表示，此次由交通局推動的AI智慧號控計畫，於中壢、內壢及大竹交流道周邊共九十一處路口導入AI邊緣運算與即時影像辨識技術，依據即時車流動態調整號誌秒數，有效降低交通停等延滯約百分之十九，旅行時間縮短逾百分之五，同時減少車輛怠速碳排，兼顧交通效率與環境永續，成果深獲國際評審肯定，也為市民日常通行帶來實質改善。
智發會指出，桃園市一一四年度數位治理成果豐碩，囊括十四項國內外重要獎項，共有二十五件計畫獲獎，除Gartner政府數位創新服務獎外，亦包括IDC未來企業大獎、首爾智慧城市獎及全球智慧二十大獎等，充分展現桃園推動智慧城市與數位治理的整體量能。
