桃捷三鶯延伸八德 拚123年通車

公共工程委員會現勘桃園捷運，三鶯線延伸八德計畫。 （捷工局提供）

捷運三鶯線延伸八德計畫是由桃園市政府委由新北市政府代辦，綜合規劃報告於一一四年八月一日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告現由交通部及工程會審議階段，工程會於二十七日邀集相關部會人員召開現勘及審議會議，桃園市政府將攜手新北市政府一同爭取中央審議通過，以期一百二十三年完工通車。

工程會針對捷運三鶯線延伸桃園八德段進行現勘審議。（新北市捷運局提供）

二十七日由工程會副主任委員李怡德率多位軌道專業背景審查委員及相關部會人員至桃園八德現場勘查，並由新北市捷運工程局局長李政安及桃園市捷運工程局局長劉慶豐親自率員全程陪同現勘三鶯線尾軌、ＬＢ十二ａ站、ＬＢ十三站及ＬＢ十四站(與桃園捷運綠線ＧＯ四站共構)，審查會議就捷運三鶯線延伸八德計畫背景說明、路廊現況、工程設計理念與內容、替選方案評估、工程經費、施工期程規劃等重點進行簡報說明，獲委員們高度關注與肯定。

行政院公共工程委員會針對捷運三鶯線延伸桃園八德段進行實地現勘與審議，新北市府捷運局長李政案說明路廊現況。（新北捷運局提供）

捷運三鶯線延伸八德計畫全長約四點０三公里，共設置三座車站(二座高架，一座地下)，總經費約一百六十點五七億元，路線起於新北市鶯歌區三鶯線ＬＢ十二鶯桃福德站，沿福德一路興建，跨越國道二號大湳交流道，續沿「八德區和強路至介壽路新闢道路」向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線，與桃園捷運綠線大湳站（ＧＯ四）共構及站內轉乘，為桃園八德至新北鶯歌相較於公車轉火車時間，不用繞行，更縮短二十分鐘，肩負串聯桃園市「三心六線」與新北市「三環六線」捷運路網要角。