桃捷乘客注意！LINE Pay、iPASS MONEY分手 支付調整一次看





由於電子支付業者LINE Pay公司及一卡通公司iPASS MONEY將於今年12月31日終止合作，改以獨立營運方式延續服務功能，自12月3日起原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能將移轉到iPASS MONEY App。

桃園捷運表示，為因應這2家業者的調整，請旅客留意以下服務項目變更：第一， 自動收費閘門，原LINE Pay 乘車碼使用者，請改下載使用iPASS MONEY App乘車碼過閘。第二，車站詢問處及桃捷TICKETS App，原iPASS MONEY付款碼使用者，請改使用LINE Pay App付款功能。

桃園捷運說明，各車站的多元支付閘門、通道上方標示及旅客詢問處將以更新圖示，協助旅客快速辨識可使用的支付工具。此外，桃園捷運目前提供完整多元的乘車方式，包括代幣（單程票）、桃捷車票（一日票、定期票、回數票等）、電子票證（含悠遊卡、一卡通、icash2.0）、TPASS、信用卡（含VISA、Mastercard、JCB及銀聯卡）、Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay，旅客可依需求選擇，輕鬆感應進站、便捷搭乘。

▼桃捷各車站的收費閘門通道上方標示，以更新圖示協助旅客快速辨識可使用的支付工具。（圖／桃園捷運提供）

▼桃捷各車站的旅客詢問處，以更新圖示協助旅客快速辨識可使用的支付工具。（圖／桃園捷運提供）

（封面圖／桃園捷運提供）

